Отец был шокирован: 10-летний мальчик нашел "заточку" в рождественской хлопушке (фото)

Майк Крез понятия не имел, что это был за сюрприз, но он очень напоминал одну вещь. По мнению отца, это была "праздничная заточка".

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Отец остался в замешательстве после того, как его 10-летний сын нашел "заточку" внутри рождественской хлопушки. Об этом пишет Daily Star.

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Большинство людей с нетерпением ждем момента, когда они смогут узнать, какой необычный подарок находится внутри их рождественских больших хлопушек, но один мужчина был озадачен тем, что обнаружил его сын. Майк Крез понятия не имел, что это был за сюрприз, но он очень напоминал одну вещь. По мнению отца, это была "праздничная заточка".

Мужчина поделился этой историей на странице Dull Men's Club в Facebook.

"Игрушка-хлопушка. Но что это такое? Прочный металл, напоминает маленький нож для писем, без отверстий или шарниров, не особенно острый, но его забрали у 10-летнего ребенка. Возможно он использовался как заточка", — написал мужчина.

По мнению отца, это была "праздничная заточка" Фото: Facebook

Вскоре на его сообщение начали отвечать пользователи соцсети, многие из которых захотели поделиться своими теориями.

"Это определенно рождественская заточка", "Думаю, вы не ошиблись с заточкой", "Кто-то в тюрьме Белмарш размышляет, что делать с мини-пластиковой расческой". "Это ножницы. Вам нужно купить вторую часть", "Это половина ножниц…", — писали пользователи соцсети.

Несмотря на то что растерянному отцу не дали однозначного ответа, что это за предмет, большинство людей предположили, что это, скорее всего, нож для писем.

Издание отмечает, что "заточка" — это ручное оружие с лезвиями, похожее на нож, и обычно ассоциируется с заключенными.

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