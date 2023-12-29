"Скажите мне, что это нормально": пассажир снял на видео "искры" за бортом самолета

Курьезный случай произошел на борту пассажирского рейса из Вьетнама в Австралию.

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Путешественник Брэд Стюарт летел из Вьетнама в Австралию, когда заметил в окне таинственные "искры". Он обратился за помощью к пользователям сети, чтобы разобраться, что это могло быть.

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Мужчина опубликовал видео, на котором можно увидеть ночное небо, усеянное неоновыми квадратами, очень похожими на искры или разбросанное на полу конфетти. Брэд написал: "Помогите мне, пожалуйста".

Однако пользователи сети и сами были удивлены от увиденного на записи, однако выдвинули несколько интересных гипотез.

"Бассейны лавы", "Напоминает кадр из игры Minecraft", "Похоже на конфетти с этих глупых гендерных вечеринок", "Я сначала подумал, что это искры из крыла самолета", "Я тоже. Скажите мне, пожалуйста, что это нормально", — пишут юзеры под видео.

Один из подписчиков Брэда объяснил, что оптическая иллюзия появилась благодаря взгляду сверху на теплицы по выращиванию Dragon fruit (питайи). Конструкции освещаются в темное время суток для продолжения вегетационного периода, потому что в обычных условиях он длится только с апреля по октябрь. Искусственное цветение в разы повышает урожайность и прибыль агрономов.

Пассажир снял "искры" за бортом самолета Фото: TikTok

"Вау, это безумно, спасибо!" — написал в ответ автор.

Короткий ролик Стюарта собрал 14 миллионов просмотров, множество лайков и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте ирландской авиакомпании Ryanair, который вынужденно развернул самолет в воздухе и вернулся в аэропорт вылета из-за двух "обкуренных" пассажиров. Сразу после посадки четыре представителя полиции поднялись на борт и провели обыски. Они вывели под руки двух мужчин.

Также не так давно капитан пассажирского самолета, следовавшего из Великобритании в Марокко, пожаловался на плохое самочувствие и сделал тревожное объявление пассажирам.