Схема мошенников: женщина купила дом мечты, а потом "всплыли" все подводные камни (видео)

Только на этапе ремонта Виктория Луиза поняла, что выбросила на ветер свои кровно заработанные деньги.

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29-летняя Виктория Луиза из Чешира, что в Великобритании, в течение пяти лет экономила средства, чтобы приобрести собственный дом. Однако, когда она наконец реализовала свой план, то с ужасом осознала, что ее обманули. Теперь на своей странице в TikTok женщина предостерегает всех от повторения подобных ошибок.

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Худший дом на улице благодаря новым хозяевам изменился до неузнаваемости (фото)

Виктория, работающая менеджером по маркетингу в социальных сетях, утверждает, что в доме есть множество проблем, в частности плесень и дыры в крыше. Предыдущие владельцы при осмотре скрыли все недостатки, чтобы не снижать цену.

Лишь на этапе ремонта британка поняла, что выбросила на ветер свои кровно заработанные деньги.

"Я не могла поверить своим глазам. Ковры были пропитаны кошачьей мочой. Этот запах скрывали с помощью ароматических свечей, когда я наведывалась для осмотра. Потом увидела плесень на стенах и дыру в крыше. Конечно, я знала, что дом нуждается в ремонте, но даже не представляла масштаба проблемы", — рассказывает Виктория.

Женщина планирует со временем исправить дефекты и, несмотря на все, превратить дом в райский уголок для своей семьи. Она начала с того, что порвала ковры, выбросила старую мебель и ободрала стены.

Новый дом Виктории Фото: TikTok

В своем ролике блогерша приглашает зрителей на экскурсию по новому дому. Сначала показывает пристройку, а затем переходит в подсобное помещение и демонстрирует лестницу, прихожую, гостиную, спальню, а также кухонную зону с довольно странной планировкой.

Ее клип быстро завирусился в сети, собрав 2,1 миллиона просмотров, более 76 тысяч лайков, а также много репостов.

В комментариях подписчики Виктории начали делиться своими мыслями.

"Потенциал этого дома буквально поражает воображение"

"Выглядит как денежная яма".

"Просто катастрофа"

"Так забавно. Дом страшный, но сад — просто идеальный"

"Просторный дом, но планировка немного необычная".

"Гордитесь тем, что у вас теперь есть собственный дом — не беспокойтесь сильно о таких вещах, иначе это лишит вас счастья"

"Неожиданно. В социальных сетях преимущественно делятся положительным опытом покупки первого жилья — публикуют милые фотографии с шампанским и ключами перед дверью"

"На самом деле это очень распространенное явление. Теперь у вас есть опыт"

Напомним, ранее Фокус писал о супругах, которые от безысходности переехали жить в старую церковь. После капитального ремонта их семейное гнездышко стало предметом для зависти. Об истории необычной реконструкции они часто рассказывают в своем TikTok.

Кроме того, мы рассказывали о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании. Женщина рассказала, как ей удалось сделать из худшего дома на улице уютный семейный уголок. Она показала фотографии до, во время и после капитального ремонта.