Стиль бабушки: в сети показали самую "крутую" технику завязывания шарфа

Несмотря на то, что ролики стилиста Ноа Алтинка собирают миллионы просмотров, мнения о его советах у пользователей сети разделились.

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26-летний стилист Ноа Алтинк показал самый "крутой" способ завязывания шарфа этой зимой. Его ролик, опубликованный в TikTok, быстро стал вирусным, собрав огромное количество просмотров и реакций от зрителей.

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"Один из самых стильных и крутых способов завязать шарф", — отметил он в описании.

В 9-секундном видео Алтинк сначала демонстрирует то, как чаще всего мужчины носят этот аксессуар, а затем делится новым неочевидным методом. Он обматывает шарф вокруг шеи и просовывает его концы внутрь. Далее надевает черную куртку, солнцезащитные очки и натягивает задний край шарфа на голову. Его образ выглядит интересно, хоть и довольно необычно.

В другом клипе стилист подтвердил, что техника завязывания шарфа на самом деле помогает ему различить миллениалов и представителей поколения Z.

Блогер убежден, что это "самый крутой" способ завязывания шарфа Фото: TikTok

Несмотря на то, что ролики Ноа собирают миллионы просмотров, мнения о его советах у пользователей сети разделились.

"Эту технику я называю "бабушка".

"Какая милая Фатима"

"Я люблю твой хиджаб"

"Получается, что моя бабушка вошла в тренд"

"Вопрос, а для чего солнцезащитные очки зимой?"

"Теперь мне просто нужно купить шарф"

"Я уже прошлой зимой так завязывала"

"Больше советов, пожалуйста. Это поднимает мне настроение".

Напомним, ранее Фокус писал, какие шарфы популярны этой зимой: итальянский Vogue назвал аксессуар главным героем уличного стиля.

Кроме того, стилистка Меган Фокс рассказала, почему выбросила 95% ее одежды. Мейв Рейли радикально изменила стиль звезды, сделав ее не менее популярной, чем знаменитости первого эшелона Голливуда.