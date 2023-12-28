Людей срочно эвакуировали: "пожар" на Блэкпульской башне оказался оранжевой сеткой (фото)

Люди в соцсетях начали активно обсуждать "пожар", который возможно оказался чьим-то неудачным розыгрышем.

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В Великобритании пожарные были вызваны на сообщение о пожаре в культовой достопримечательности и попросили людей как можно быстрее покинуть место происшествия. Однако позже спасатели подтвердили, что никакого возгорания не было, а один человек был арестован. Об этом пишет Daily Star.

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Сообщалось, что в башне Блэкпула якобы вспыхнул пожар, очевидцы были взволнованы и говорили о хаосе вокруг, но оказалось, что "возгорание" оказалось всего лишь оранжевой сеткой.

На опубликованных кадрах в сети видно, как предположительно огонь охватил знаменитую достопримечательность, местность с которой была быстро эвакуирована. Одного человека задержали и посадили в полицейский фургон. Сообщение о происшествии поступило 28 декабря около 14:15.

"Мы находимся на месте происшествия в поддержку пожарно-спасательной службы Ланкашира, Совета Блэкпула и компании Merlin Entertainment. Верхняя часть башни в настоящее время закрыта на ремонт и труднодоступна. Наш вертолет пролетел над башней и не обнаружил никакого огня. Мы можем подтвердить, что то, что можно увидеть, — это оранжевая сетка. Один человек был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка и сейчас находится под стражей", — рассказала старший сержант Карен Эдвардс.

Одного человека задержали и посадили в полицейский фургон Фото: SplashNews.com

Издание сообщает, что на месте происшествия работали шесть пожарных машин. Из-за инцидента в этом районе образовались пробки, а дороги вдоль знаменитой набережной города были перекрыты.

На месте происшествия работали шесть пожарных машин Фото: SplashNews.com

Люди в соцсетях бурно отреагировали на эту новость.

"Блэкпульская башня в огне", "Верхняя часть Блэкпульской башни в огне", "Ого, башня в Блэкпуле горит? Безумие", "Заканчивается 2023 год, а башня Блэкпула горит", — писали пользователи социальных сетей.

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