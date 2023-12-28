"Начали кричать": рождественский подарок друга принес мужчине больше 1 млн гривен

Друзья на протяжении долгих лет покупали друг другу лотерейные билеты в качестве рождественских подарков. Недавно один из стал выигрышным.

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В США, в штате Мэриленд друг подарил мужчине счастливый лотерейный билет в качестве подарка на Рождество. Об этом пишет Miami Herald.

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Рождественский сюрприз принес американцу 30 000 долларов (1,142,446 гривен). Лучший друг мужчины, который не заходил называть своей имя, подарил ему билет Peppermint Payout Multiplier в канун Рождества.

"Мы уже много лет покупаем друг другу скретч-билеты в качестве рождественских подарков. Нам всегда выпадал выигрыш или два, но ничего подобного. Это самая крупная сумма", — сказал мужчина представителям лотереи.

Когда победитель лотереи стер защитный экран билета и понял, что выиграл главный приз, он был настроен "скептически". Его друг перепроверил билет и подтвердил, что он стал победителем. Затем они воспользовались приложением лотереи, чтобы убедиться в этом.

"Я решил, что сделал что-то не так. Я никак не мог поверить, что у меня в руках 30 000 долларов. Мы начали кричать и не останавливались довольно долго", — рассказал он сотрудникам лотереи.

Теперь американец планирует выплатить свой долг.

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Также стало известно, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.