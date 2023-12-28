Водитель после страшной аварии 6 дней не мог вылезти из машины: как он выжил (фото, видео)

Обессиленного водителя нашли местные рыбаки. Они искали место, где бы забросить удочки.

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27-летний Мэтью Реум из Индианы, что в США, попал в ловушку в результате аварий и шесть дней не мог выбраться из машины, чтобы позвать кого-то на помощь. Однако американцу чудом удалось выжить. Детали этой истории стали известны во время брифинга местной полиции.

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По информации правоохранителей, ДТП произошло на автомагистрали №94. Пострадавший после аварии оставался забаррикадированным внутри автомобиля. Чтобы не умереть от жажды, он пил дождевую воду.

Обессиленного водителя нашли местные рыбаки. Они искали место, где бы забросить удочки, как вдруг под мостом I-94 наткнулись на разбитый вдребезги автомобиль, частично погрязший в ручье.

Мужчины из любопытства заглянули в транспортное средство и увидели там пассажира. Сначала они подумали, что он умер, но тот вдруг повернул голову и заговорил к ним.

27-летний Мэтью Реум из Индианы 6 дней был в ловушке Фото: GoFundMe 27-летний Мэтью Реум из Индианы 6 дней был в ловушке

По словам сержанта Глена Фифилда, мужчина получил несколько серьезных травм. Спасатели вынули пострадавшего из машины и вертолетом Lutheran Air доставили в Мемориальный госпиталь в Саут-Бенди.

Спасатели вытаскивают машину Мэтью Реума Фото: ABC

"Честно говоря, это какое-то чудо, что он выжил. Повезло с температурой воздуха. Как вы все знаете, она была выше нормы. Хотя в прошлом году были заморозки, и все могло закончиться иначе", — заявил во время пресс-конференции рыбак Марио Гарсия.

Он добавил, что не может передать словами сцену, которую увидел в тот день.

Напомним, ранее Фокус писал, как водитель Porsche сбил двух мотоциклистов, а его пассажир неудачно открыл дверь автомобиля и случайно покалечил третьего. Пользователи социальных сетей спорят в комментариях, кто на самом деле виноват в случившемся.

Кроме того, мы рассказывали, как 14-летняя девочка села за руль и остановила неконтролируемый автобус с учениками. Австралийка Иззи Миллер случайно увидела, как припаркованное возле местной средней школы транспортное средство по какой-то причине начало ехать без водителя.