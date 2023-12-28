Парень сделал предложение любимой перед толпой, однако что-то пошло не так (видео)

Пользователи TikTok преимущественно сочувствуют униженному парню и всячески поддерживают его.

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Итальянец Валерио сделал предложение своей возлюбленной в центре Рима, но девушка, к сожалению, не была к этому готова и ответила отказом. Соответствующее видео появилось в TikTok и очень быстро стало вирусным.

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На опубликованном ролике показано, как влюбленный по уши парень танцует со своей девушкой под серенаду местного тенора на улице Кондотти, а затем неожиданно становится перед ней на одно колено, протягивая обручальное кольцо. Прохожие начинают радостно аплодировать молодой паре.

Однако брюнетка в черном платье и на высоких каблуках, кажется, была совсем не готова к такому развитию событий. Она растерялась и попросила своего бойфренда немедленно встать.

"Я не ожидала этого, не была готова. Так мы для этого приехали с тобой в Рим?" — спросила она на итальянском языке.

Валерио все же хотел услышать ответ: да или нет. И, в конце концов, смущенная девушка отказала ему.

Итальянец получил совсем не тот ответ, на который надеялся Фото: Tiktok//herclueless

В комментариях пользователи TikTok преимущественно сочувствуют униженному парню и всячески поддерживают его. Однако нашлись и те, кто обвинил итальянца в шантаже. Мол, публичные предложения руки и сердца психологически давят на девушек.

"Публичные предложения существуют только для того, чтобы женщина сказала "да". Я восхищаюсь ее честностью и смелостью", — отметил один из зрителей.

В свою очередь, скептики предположили, что это может быть срежиссированной постановкой ради популярности в социальных сетях.

На момент публикации видео Валерио собрало почти 14 миллионов просмотров и огромное количество реакций.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который пожаловался, что его подружка выбрала слишком откровенное платье для вечеринки. После того как она отказалась переодеться, он пригласил на свидание другую.

Кроме того, мы рассказывали, как парень оглох на одно ухо после страстного десятиминутного поцелуя с любимой.