Семья от безысходности переехала жить в заброшенную церковь: теперь все просятся к ним в гости

Семья не без гордости хвастается первыми результатами ремонта. Новые хозяева сделали перепланировку, покрасили стены, выложили пол плиткой и закупили часть мебели.

Related video

Супруги, мечтавшие о большом доме для своей семьи, от безысходности переехали жить в старую церковь. После капитального ремонта их семейное гнездышко стало предметом для зависти. Об истории необычной реконструкции они часто рассказывают в своем TikTok.

Важно

Вся семья осталась без крыши над головой из-за неудачного подарка для ребенка (фото)

Церковь площадью 1,2 тыс. кв.м была построена на трех гектарах земли в 1973 году. Когда пара приобрела недвижимость, то внутри еще был алтарь, амвон и скамейки, а на крыше возвышался шпиль. Местные жители очень тепло отзывались об этом храме, ведь имеют много личных воспоминаний, связанных с ним.

Чтобы превратить заброшенную бывшую церковь в дом своей мечты, супруги прилагают немало усилий. Прошло полтора года после оформления права собственности, однако новые владельцы до сих пор не закончили ремонт.

Впрочем, они не без гордости хвастаются первыми результатами: сделали перепланировку, покрасили стены, выложили пол плиткой и закупили часть мебели.

Первый этаж сделали огромным и просторным, с массивным островом на кухне и уютными светильниками, свисающими с потолка.

Супруги делают ремонт в старой церкви Фото: TikTok

Всего в доме, оформленном в черно-белой стилистике, есть пять спален и три ванные комнаты с большими душевыми кабинками. Также хозяевам удалось обустроить внутренний дворик, чтобы теплыми летними вечерами собираться там на барбекю.

Супруги делают ремонт в старой церкви Фото: TikTok Супруги делают ремонт в старой церкви

Подписчики супругов в TikTok поинтересовались, нет ли на территории кладбища с привидениями. Пара сразу возразила, но поблагодарила за волнение.

Зрители также поделились своими впечатлениями от увиденного:

"А можно к вам в гости?"

"Ого, это лучше, чем я себе представлял. Роскошно!"

"Лучший фундамент для строительства. Поздравляю!"

"Какое огромное пространство, обожаю"

"Так обычно начинаются фильмы ужасов"

"Я боюсь старых церквей, больниц, приютов, ведь там могут промышлять призраки"

"Превратить церковь в дом — это безумие"

"Божественный дом. Буквально".

Напомним, ранее Фокус писал о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании. Женщина рассказала, как ей удалось сделать из худшего дома на улице уютный семейный уголок. Она показала на своей странице в TikTok фотографии до, во время и после капитального ремонта.

Кроме того, мы сообщали о доме с двумя спальнями в штате Мичиган (США), который получил широкую известность после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар. В последние годы дом пустовал и за это время здание изрядно обветшало. Сейчас в нем практически ничего нет, кроме нескольких шкафов и старой сантехники.