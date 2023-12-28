Пассивный доход: бизнесмен получит $ 1 млрд в год за то, что ничего не делает (фото)

Предприниматель также заплатит около 200 миллионов долларов налогов с полученных им дивидендов.

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Для большинства людей пассивный доход — это немного дополнительной карманной мелочи, которая требует минимальных усилий для получения в дополнение к основному источнику дохода. Однако для американского предпринимателя Стива Балмера это 1 миллиард долларов. Об этом пишет CNN.

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Балмер, девятый богатейший человек в мире по версии Forbes, должен получить такую сумму в виде дивидендов от Microsoft в 2024 году. Это произошло после того, как технологический гигант увеличил размер ежеквартальных дивидендов до 75 центов на акцию, или 3 долларов на акцию в год.

Поскольку Балмер, бывший генеральный директор Microsoft, по состоянию на 2014 год владел 333,2 миллионами акций компании, что эквивалентно 4-процентному пакету, в 2024 финансовом году он получит чуть меньше 1 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что такой сценарий возможен при условии, что совет директоров Microsoft не решит сократить дивиденды. Но это не кажется вероятным. С тех пор как компания начала выплачивать дивиденды акционерам в 2003 году, их размер только увеличивался. Предприниматель также заплатит около 200 миллионов долларов налогов с дивидендов Microsoft.

Балмер, девятый богатейший человек в мире по версии Forbes Фото: The Sun

Балмер — не единственный, кто намерен много заработать на владении акциями, выплачивающими дивиденды.

Согласно анализу Wall Street Journal, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета должна получить 6 миллиардов долларов дивидендов за год. Это связано с тем, что большинство акций, в которые инвестирует Berkshire Hathaway, выплачивают дивиденды. В этот список входят Chevron, Bank of America, Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz и American Express.

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