Тигрица заставила напуганных селян вылезти на крыши домов (фото, видео)

Шокированные люди с телефонами в руках наблюдали за каждым движением полосатого зверя.

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Жители индийской деревни Аткона вылезли на крыши своих домов из-за неожиданного появления тигрицы. Полосатый зверь каким-то образом сумел сбежать из местного заповедника Пилибхит, расположенного в штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет Asian News International в Х (бывший Twitter).

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Впервые двухлетнюю тигрицу увидел владелец местной фермы Сухвиндер Сингх. Мужчина услышал непрерывный лай своих собак. Когда он вышел на улицу, то заметил животное, сидевшее на заборе. Сингх немедленно сообщил об этом работникам лесной охраны. Тем временем на месте происшествия собралась огромная толпа.

Сообщается, что тигрица была ранена и некоторое время стояла на кирпичной стене фермы в поисках убежища, а затем легла отдыхать. В течение всего этого времени шокированные люди с телефонами в руках наблюдали за каждым ее движением.

Несмотря на суету вокруг, животное оставалось спокойным, хотя и несколько смущенным чрезмерным вниманием к себе.

Тигрицу заметили в индийской деревне Фото: Twitter//ANINewsUP

Позже тигрицу поймали сотрудники заповедника Пилибхит, который находится в 10 км от села. Они оградили территорию сеткой, усыпили зверя и провели медицинский осмотр.

"В настоящее время она находится под наблюдением. Наши дальнейшие действия будут основываться на рекомендациях высшего руководства", — заявил Навин Ханделвал, сотрудник лесного отдела.

По его словам, сообщения о передвижении тигрицы в этом районе поступали в течение последних 20 дней.

Напомним, ранее Фокус писал о состоянии тигрицы, которая пострадала от ракетного удара. По словам руководительницы Центра спасения диких животных Натальи Поповой, врачи пока не могут точно определить, что произошло со зверем. В результате испуга он получил травмы и нуждается в дальнейшей диагностике.

Кроме того, в Индии 23-летний студент из Нью-Дели показал двух чрезвычайно редких "черных" тигров во время прогулки в Национальном парке Нанданканан на востоке страны.