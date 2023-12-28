Стоит 19 тысяч гривен: купленная на барахолке ваза оказалась 100-летним артефактом

Изделие уже выставили на аукцион Irita Marriott Auctioneers, который состоится 11 января в Мельбурне.

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Супруги из британского Эссекса, которые интересуются антикварными изделиями, во время очередного похода на блошиный рынок приобрели за 30 фунтов стерлингов (1,4 тыс. грн) голубую вазу. Как выяснилось позже, это ценный артефакт, который оценивается экспертами в разы дороже, сообщает издание Metro.

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"Однажды воскресным утром в начале этого года мы с женой пошли на блошиный рынок в Южном Йоркшире. Среди многочисленных экспонатов была эта роскошная голубая ваза с белой эмалью. Владелец киоска сказал, что мы можем приобрести ее за 30 фунтов. Когда мы добрались домой, то начали гуглить, чтобы идентифицировать производителя", — рассказывают новые владельцы артефакта.

Супруги прислали фотографии и все детали о вазе известному эксперту Деб Фицсиммонс, которая специализируется на изделиях Loetz. Она подтвердила подлинность экземпляра и установила, что он был изготовлен в период с 1888-го по 1912 год, то есть более 100 лет назад.

Лот уже выставили на аукцион Irita Marriott Auctioneers, который состоится 11 января в Мельбурне. Его планируют продать с молотка за 400 фунтов стерлингов (19,2 тыс. грн).

Между прочим, стеклозавод Loetz работал в городе Клостермюле, что в Австрии, начиная с 1840 года. Производитель был одним из лидеров в сфере модернового дизайна и прославился своим качественным переливающимся стеклом.

Блактиновая ваза Loetz Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что во время раскопок в турецком Хасанкейфе исследователи обнаружили 800-летние артефакты. Среди этих находок — древняя целебная чаша и два кольца для стрельбы из лука под названием зихгир, изготовленные из агата и кости.

Кроме того, мы рассказывали об американце Джерри Эвансе, который во время прогулки в парке нашел "кусок стекла", что стоит миллионы. Чтобы проверить свою находку, мужчина обратился за помощью к сотрудникам Геммологического института Америки.