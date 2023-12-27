Проклятие победителя: почему люди, выигравшие миллионные особняки, спешат их продать (фото)

Компания Omaze проводит розыгрыши, давая людям шанс выиграть дома стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов практически за бесценок. Победители также получают деньги, чтобы оплатить различные расходы.

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После того как победители розыгрыша Omaze получают дом стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов, их ждет неприятный сюрприз, который, по мнению эксперта, объясняет, почему большинство из них решают его продать. Об этом пишет Daily Star.

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Большинство победителей розыгрышей Omaze продают свои дорогие особняки менее чем через год после выигрыша. Эксперт Дэвид Адамс считает, что знает почему. Omaze сотрудничает с благотворительными организациями, проводя розыгрыши по сбору средств, давая людям шанс выиграть дома стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов практически за бесценок. Победители также получают деньги, чтобы оплатить различные расходы. Однако лишь немногие решают жить в своих новых домах постоянно.

По словам Дэвида Адамса, главы компании David Adams Luxury Property, это происходит потому, что счета, которые приходят за такие дома, просто заоблачные и едва покрываются денежным призом.

"Эксплуатационные расходы на многие из этих объектов могут составлять 100 000 фунтов стерлингов в год, и с ростом стоимости жизни они только растут. Если вы привыкли жить в обычном доме, где вы платите пару сотен фунтов в месяц за электричество, может быть, несколько тысяч в год в виде налога, то для вас будет огромным шоком, когда они получат первый счет на 20 000 или 30 000 фунтов. Это совершенно нерационально, и в этот момент многие решают, что это не для них", — сказал он.

Джун Смит считает, что ее покойный муж помог ее семье выиграть роскошный особняк Фото: Omaze

В августе сообщалось, что из 14 победителей конкурса Omaze только трое до сих пор живут в доме, который они выиграли. Еще один был сдан в аренду.

Овдовевшая бабушка Джун Смит, как сообщается, посетила выигранный ею особняк стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов в Корнуолле всего один раз, прежде чем решила выставить его на продажу. Она заплатила 25 фунтов стерлингов за участие в конкурсе и получила дом без ипотеки, а также оплатила гербовый сбор и юридические услуги.

Уттам Пармар был еще одним человеком, решившимся на продажу Фото: SWNS

Уттам Пармар был еще одним человеком, решившимся на продажу. Он также потратил 25 фунтов стерлингов, а в итоге получил корнуолльский особняк с четырьмя спальнями и панорамным видом стоимостью 3 млн фунтов стерлингов. По его словам, он и его жена Раки, не могли позволить себе содержание дома.

Мэрилин Пратт решила продать дом стоимостью 2,9 млн фунтов стерлингов, который она выиграла в Фулхэме всего восемь месяцев спустя. Она и ее муж Дэвид решили остаться в своем доме с двумя спальнями, в котором они живут уже 40 лет.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.