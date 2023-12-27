Вся семья осталась без крыши над головой из-за неудачного подарка для ребенка (фото)

По приблизительным оценкам, чтобы восстановить дом, британцам понадобится около 60 тысяч фунтов стерлингов (3,2 млн грн).

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Семья британца Эндрю Битона, который купил сыну на Рождество неисправный электровелосипед, осталась без крыши над головой и едва не погибла в огне. О деталях этой истории написало издание Metro.

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По словам Битона, аккумулятор внутри электровелосипеда, который он подарил на праздник своему 12-летнему сыну Энди, неожиданно взорвался посреди ночи. Всего за пять минут его дом был полностью охвачен пламенем.

"Если бы не мой второй сын Коннор, который спустился вниз в четыре часа утра, чтобы выпить воды, я сомневаюсь, что мы все были бы сейчас здесь. Коннор разбудил меня, когда увидел, что велосипед горит", — вспоминает британец тот трагический вечер.

Он отчаянно пытался погасить пожар самостоятельно, поскольку думал, что его жена Бренда и их 24-летняя дочь Нива все еще находятся в доме. Но, к счастью, им удалось вовремя выбраться из огненной ловушки.

Последствия пожара в доме Эндрю Битона Фото: Supplied

Сейчас семья готовится к ремонту. По приблизительным оценкам, чтобы восстановить дом, им понадобится около 60 тысяч фунтов стерлингов (3,2 млн грн).

"Мы потеряли абсолютно все, ничего не спасли. Нам нужны новые кровати, диваны, телевизоры. Также сгорели ювелирные изделия и фотографии", — говорит расстроенный мужчина и призывает всех покупать электроприборы у надежных продавцов.

Эндрю Битон осматривает последствия пожара Фото: Supplied Эндрю Битон осматривает последствия пожара Фото: Supplied

Это уже не первый подобный случай. Напомним, ранее Фокус писал, как неисправный литиевый аккумулятор стал причиной ужасного пожара, в котором погибла вся семья 30-летнего британца Скотта Педена из Кембриджа. Мужчина купил деталь к своему электровелосипеду на одном из интернет-ресурсов, где продаются подержанные товары, поскольку без собственного транспорта не мог вовремя добираться до работы.