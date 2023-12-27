Пропала 3 года назад: мужчина нанял ведьму, чтобы "наложить проклятие" на жену (фото)

Муж Майи Миллет подозревал ее в измене, однако был готов пойти на любые меры, чтобы сохранить свой брак. Мужчина даже связался с заклинателями в сети.

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В США следователи, разыскивающие пропавшую мать троих детей Майю Миллет, говорят, что нашли доказательства того, что ее муж заплатил оккультистам более 11 тысяч долларов, чтобы "наказать" свою жену за подозрения в измене. Об этой истории рассказывает Daily Star.

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Майю Миллет, мать троих детей, работавшую в Центре информационного обеспечения ВМС США на Гавайях, не видели с 7 января 2021 года. Незадолго до ее исчезновения муж женщины, бывший снайпер ВМС США Ларри Миллет, связался с оккультистами, пытаясь восстановить свой распадающийся брак.

"Ларри связался с несколькими заклинателями в интернете, пытаясь сохранить свой брак. Полиция обнаружила пятизвездочный отзыв, который Ларри написал для одной из самопровозглашенных ведьм", — сообщал подкаст Lights Out.

В отзыве говорилось следующее: "Она добрая, профессиональная и вежливая. Мой приворот еще не проявился, но я очень надеюсь и рассчитываю на это".

Мужчина подозревал свою жену в измене Фото: GoFundMe

Подкастеры рассказали, что эти заклинания стоили всего несколько долларов, и они предназначались для того, чтобы Майя каким-то образом снова была привлечена к своему мужу. Со временем мужчина потратил более 11 000 долларов на услуги ведьмы.

Билли Литтл, бывший следователь ВМС США, которого семья Майи наняла для расследования этой тайны, объясняет, что в интернете полно людей готовых сделать приворот за 5 долларов. Но, по его словам, Ларри также отправил сообщение самопровозглашенному "заклинателю" с просьбой наложить проклятие на симпатичную 42-летнюю маму.

Семья воспитывала троих детей Фото: GoFundMe

Мужчина также отправлял сообщения родственника Майи, намекая на то, что подозревает ее в неверности ему. В подкасте Lights Out утверждается, что он прислал им несколько отрывков из Библии. Когда члены семьи отправились проведать женщину, они обнаружили, что в доме ледяной холод, все окна открыты, а кондиционер работает на полную мощность, хотя была середина зимы. Ларри вызвал у них подозрения, сначала заявив, что Майя заперлась в спальне и не может выйти, а затем сказав, что она отправилась в "поход по винной стране".

Родственники сообщили о своих опасениях в полицию, полицейские решили не возбуждать дело об убийстве и сначала рассматривали исчезновение женщины как дело о пропаже человека. Ларри Миллет был арестован за убийство жены в октябре 2021 года и заявлял о своей невиновности. Мужчина утверждал, что Майя покинула их дом и троих детей по собственной воле.

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