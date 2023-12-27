"Многие любили": семья стрелка-убийцы объявила благотворительный сбор на его похороны (фото)

Мать мужчины утверждает, что он был замечательным сыном, братом, отцом и другом.

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Семья ирландца Тристана Шерри, устроившего кровавую перестрелку в ресторане, неожиданно объявила благотворительный сбор на его похороны. Об этом пишет издание Metro.

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Сообщается, что накануне Рождества Тристан устроил стрельбу в стейк-хаусе на западе Дублина, что в Ирландии. Он тяжело ранил посетителя заведения Джейсона Хеннеси-старшего, а также убил его сына.

Оба мужчины были срочно доставлены с места происшествия в Мемориальную больницу Джеймса Коннолли. Самого нападавшего ударили по голове стулом, он не выжил.

На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, можно увидеть, как клиенты ресторана спасаются бегством и прячутся под столами от выстрелов Шерри.

Его жертвы — отец и сын Хеннеси — хорошо известны местной полиции из-за своей причастности к организованной преступности. По предварительной версии следствия, конфликт между мужчинами может быть связан с торговлей наркотиками и оружием.

Перестрелка в стейк-хаусе на западе Дублина Фото: коллаж Фокус Перестрелка в стейк-хаусе на западе Дублина Фото: коллаж Фокус

В свою очередь, женщина, которую считают матерью Шерри, неожиданно запустила сбор донатов на платформе GoFundMe. Она просит помочь ей покрыть расходы на похороны сына.

"Привет, меня зовут Мэри Хэнд. Моего сына убили в Сочельник, его звали Тристан Шерри. Он любил мотоциклы, многие и его любили. Он был замечательным сыном, братом, отцом и другом. Мы не можем поверить, что будем жить без него. В это трудное время объявляем сбор, чтобы собрать деньги на его похороны. Мы полностью разбиты горем", — говорится в описании благотворительного сбора.

Тристана Шерри Фото: Facebook

Место происшествия опечатали для проведения судебной экспертизы. Уже собраны записи с камер видеонаблюдения.

Продолжается уголовное расследование.

Сбор средств на похороны Тристана Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о 50-летнем американском комике азиатского происхождения Тоу Гер Сюне, которого похитили и убили во время отдыха в Колумбии. Накануне мужчина договорился о свидании с таинственной женщиной из социальных сетей.

Кроме того, мы рассказывали о похищении 78-летнего Колина Армстронга, миллионера и бывшего почетного консула Великобритании. Вместе с мужчиной в роскошном поместье находилась его молодая партнерша — Кэтрин Паола Сантос.