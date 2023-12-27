"Было страшно": сосед положил женщине осьминога в почтовый ящик и получил срок (фото)

Мужчина вступил в конфликт с соседкой из-за семейного мемориала, который организовала последняя в городском саду в память о своем покойном муже.

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52-летний Энтони Кеньон, бывший социальный работник, был приговорен к 13 месяцам тюремного заключения судом в Манчестере (Великобритания). Причиной стал инцидент с сырым осьминогом, который он поместил в почтовый ящик своей соседки. Об этом пишет The Sun.

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Мужчина вступил в конфликт из 71-летней Маргарет Илкович из-за семейного мемориала, который организовала последняя в городском саду в память о своем покойном муже.

Британец утверждал, что памятник нарушает правила охраны здоровья и безопасности, пытаясь доказать невменяемость и опасность соседки, часто вызывая скорую помощь и полицию. Он также использовал куриные яйца и упаковки с какао-порошком для выражения своего недовольства. В конце концов, он даже положил сырого осьминога в почтовый ящик женщины и выкорчевал деревья и растения рядом с мемориалом.

Маргарет, на фото с мужем Риком, была измучена соседом Фото: Cavendish

Илкович также сталкивалась с тем, что сосед стучит по стенам, выкрикивает оскорбления.

"Он мучил меня и преследовал меня день за днем, ночь за ночью. Это был настоящий ад. Я была заключенной в собственном доме. Я слышала, как он стучал и выкрикивал оскорбления через стены. Мне было страшно выходить из дома", — рассказала Маргарет.

Энтони Кеньон угрожал своей соседке Фото: Cavendish

Кошмар закончился только тогда, когда женщина выложила сотни долларов за видеонаблюдение, чтобы поймать Кеньона с поличным. Арест мужчины произошел после того, как соседка установила камеры наблюдения. Исходно ему грозило до четырех лет тюрьмы. Ему запретили общаться с Илкович в течение четырех лет, а отбывать наказание он начнет через 18 месяцев после приговора.

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