Математика и внимательность: простая загадка о часах вызвала ожесточенные споры (фото)

Подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время.

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Люди в соцсетях не могут прийти к единому мнению по поводу ответа на загадку, в которой нужно определить, сколько раз в день цифры появляются на часах в порядке возрастания. Этой головоломкой поделился в Х (бывший Twitter) аккаунт Daily Quiz and Riddles.

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Многие подобные игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Головоломка была опубликована на сайте X (ранее известном как Twitter) и предлагает людям определить, сколько раз в день 24-часовые цифровые часы будут показывать четыре цифры в последовательном порядке. Задача кажется достаточно простой, но люди так и не смогли прийти к единому мнению о том, каким должен быть ответ.

"У вас есть цифровые часы, которые показывают время в 24-часовом формате (с 00:00 до 23:59). Сколько раз за день все цифры на часах появляются в строго возрастающем порядке?", — гласит задание.

Сможете ли вы определить, каким должен быть правильный ответ? Поначалу вопрос может показаться сложным, поскольку он довольно многослойный, но как только вы поймете, о чем, собственно, идет речь, найти разгадку будет не так уж сложно. Однако, похоже, что многие люди в соцсетях не могут быстро прийти к правильному решению и часто возникают споры.

Некоторые из них считают, что часы будут показывать последовательные числа в порядке возрастания семь раз, так как они насчитали среди своих ответов "2:34", "3:45" и "4:56". Другие считают, что правильный ответ — один, поскольку единственное приемлемое для них время — "12:34". А один человек даже утверждал, что правильный ответ — 87, поскольку, по его словам, "строго возрастающее" означает, что каждая цифра должна быть больше предыдущей, но не обязательно на единицу. Согласно этой теории, время, например 01:49, будет засчитано, так как каждая цифра больше предыдущей.

Ответ

Аккаунт X, опубликовавший эту загадку, не сообщил, каков ответ. Однако большинство людей и британский таблоид The Mirror сходятся во мнении, и они считают, что правильный ответ — три.

В вопросе говорится о числах, которые расположены в "строго возрастающем порядке", и в качестве примера времени используется 01:23. Это означает, что, помимо 01:23, единственными другими временами суток, когда это верно, являются 12:34 и 23:45, поэтому правильный ответ — три.

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

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