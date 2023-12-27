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Даже пары носков не подарили: отец 180 детей пожаловался на одиночество (фото)

Донор спермы, оплодотворение, зачатие детей, дети, рождение, курьезы, подарки, Великобритания, фото
Фото: Facebook | Донор спермы Джо

Мужчина называет себя "ангелом севера". Он помогает женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, наконец стать матерями.

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51-летний донор спермы Джо, у которого больше 180 детей, остался одиноким на Рождество и не получил ни одного подарка. Мужчина говорит, что в течение года видит только 10 своих потомков и почти не общается со всеми остальными. О его истории написало издание The Sun.

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С 2009 года Джо активно путешествует по Америке, Аргентине, Италии, Сингапуру, Филиппинам и Великобритании. Он сдает свою сперму и оплодотворяет женщин путем "частичного полового акта" — без поцелуев и объятий.

Британец называет себя "ангелом севера", ведь помогает женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, осуществить заветную мечту и наконец стать матерями.

"Они связываются со мной в Facebook, Instagram или по электронной почте и просят о помощи. Тогда я назначаю конкретную дату и мы обсуждаем, как именно они хотят это сделать. Для некоторых естественное оплодотворение является наиболее эффективным, но есть и те, кто находится в отношениях, поэтому я могу отправить сперму ночным курьером", — делится Джо.

Донор спермы, оплодотворение, зачатие детей, дети, рождение, курьезы, подарки, Великобритания, фото Fullscreen
Джо называет себя "ангелом севера"
Фото: Facebook

По словам мужчины, из 180 своих детей он видел около 60, и старается не терять контакта с ними.

"Каникулы часто бывают насыщенными путешествиями. Несколько моих детей живут неподалеку, поэтому я планирую посетить их. Даже если малыши не помнят меня, то получат фото на память", — рассказывает мужчина и признается, что в этом году не получил ни одного подарка, но мечтает хотя бы об открытке или паре носков.

Донор спермы, оплодотворение, зачатие детей, дети, рождение, курьезы, подарки, Великобритания, фото Fullscreen
Джо со своим ребенком
Фото: Facebook

К слову, практика Джо становится все популярнее, ведь в мире наблюдается дефицит доноров спермы. Да и растет официальная стоимость процедуры. Это заставляет женщин искать помощи через социальные сети.

Донор спермы, оплодотворение, зачатие детей, дети, рождение, курьезы, подарки, Великобритания, фото Fullscreen
Джо помогает женщинам стать счастливыми матерями
Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней Шине Голланд-Долан из Огайо, что в США, которая раскрыла потрясающую семейную тайну. Девушка всю жизнь думала, что не имеет родных братьев и сестер, но правда оказалась иной.

Кроме того, мы рассказывали о лесбийской паре Эмили Патрик и Кэрри Осборн, которые обменялись эмбрионами и родят сыновей от одного донора спермы. Процедура оплодотворения стоила будущим матерям примерно 25 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 млн. грн.). Донором спермы был выбран анонимный американец голландского и немецкого происхождения.