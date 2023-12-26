Мужчина во время прогулки в парке нашел "кусок стекла", который стоит миллионы (видео)

Ценность алмаза подтвердили специалисты из Геммологического института Америки.

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Джерри Эванс нашел бесцветный алмаз весом 4,87 карата во время прогулки в парке "Кратер алмазов" в Мерфрисборо, что в США. Мужчина вместе со своей девушкой собирал все, что, по его мнению, могло иметь хоть какую-то ценность. Впрочем, пара даже подумать не могла, что "кусок стекла" на самом деле стоит миллионы, пишет издание UPI.

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"Собирали все подряд": в парке мужчина подобрал "стекло", которое оказалось крупным алмазом

Чтобы проверить свою находку, Джерри обратился за помощью к сотрудникам Геммологического института Америки. Через несколько недель эксперты прислали ему результат анализа, указав, что этот минерал — настоящий алмаз весом 4,87 карата.

"Когда мне позвонили и сказали, что это действительно алмаз, я был просто в восторге", — вспоминает о своих тогдашних ощущениях американец.

Сообщается, что найденный алмаз стал самым большим минералом, обнаруженным в парке "Кратер алмазов" с 2020 года. Ранее рекордсменом считался коричневый алмаз весом аж 9,07 карата.

"Я получаю много электронных писем от людей, которые хотят, чтобы я идентифицировал их находки. Но, насколько я помню, это первый случай, когда кто-то связался со мной с уже подтвержденной информацией. Рад, что Эванс вернул исторический бриллиант в парк, чтобы официально его зарегистрировать", — сказал сотрудник парка Веймон Кокс.

Фокус ранее уже писал о том, что заставляет потоки алмазов вырываться из недр планеты. Ученые обнаружили закономерность, по которой драгоценные камни вырываются из сердца планеты вследствие мощных извержений вулканов.

Кроме того, ученые обнаружили секретный ингредиент создания розовых алмазов на Земле.