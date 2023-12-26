В сети показали, для чего на самом деле нужен щелкунчик (фото)

По традиции, эти фигурки дарились на память, чтобы привлечь удачу и защитить дом от беды.

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Новогодние праздники не обходятся без упоминаний о сказочных солдатиках-щелкунчиках. Но, как выяснилось, далеко не все интернет-пользователи в курсе, что декоративная функция этих деревянных фигурок является далеко не главной.

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"Наверное, это прозвучит глупо, но моя голова просто взорвалась, когда я впервые услышала, что щелкунчиком колют орехи", — написала одна из блогерш в соцсети Х (бывший Twitter).

Ее поддержало немало других пользователей.

"А сколько лет было вам, когда вы узнали об истинной миссии щелкунчика?", "Я тоже не знал", "Вы хотите сказать, что щелкунчиков действительно используют для раскалывания орехов? Я думала, что это просто игрушка такая", — пишут пользователи в комментариях.

Щелкунчики предназначены для раскалывания орехов Фото: TikTok Щелкунчики предназначены для раскалывания орехов Фото: Tik-Tok

К слову, щелкунчик — это деревянная фигурка солдатика с рычагом или винтиком во рту, с помощью которого можно раскалывать орехи. В 1872 году изобретатель Вильгельм Фюхтнер, также известный как "отец" щелкунчика, создал первое коммерческое производство этих орудий.

Такие игрушки, по традиции, дарились на память, чтобы привлечь удачу и защитить дом от беды. Говорят, что они являются олицетворением силы и власти — охраняют семью и отгоняют злых духов.

Напомним, ранее Фокус писал о матери Харли Уолтон из Великобритании, которая рассмеялась, когда услышала о роли ее шестилетнего сына Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.