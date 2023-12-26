"Бюджетный" отдых: блогер побывал на "секретном" курорте для миллиардеров (фото, видео)

На острове часто отдыхают бизнесмены Джефф Безос, Роман Абрамович и актер Леонардо Ди Каприо. Как только туристы ступают на сушу, они находят множество способов потратить свои деньги.

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Блогер побывал на "секретном" курорте для миллиардеров на острове Сен-Бартелеми (заморское сообщество Франции, занимающее одноименный остров в Карибском море), где отели стоят 25 000 фунтов стерлингов (более 1 млн гривен) за ночь. Свое путешествие создатель контента показал в ролике, опубликованном в YouTube.

Сен-Бартелеми, известный также как Сен-Бартс, — это место, куда миллиардеры и рок-звезды отправляются встречать Новый год. Но одному парню из Великобритании посчастливилось провести там три дня, потратив на это совсем немного денег.

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Одно из самых эксклюзивных и дорогих мест для отпуска в мире, где обычно останавливаются миллиардеры Джефф Безос, Роман Абрамович и актер Леонардо Ди Каприо, посетил подкастер Бен Моррис, забронировавший себе "бюджетный" отдых на острове, найдя квартиру на Airbnb, которая обошлась ему всего в 280 фунтов (чуть более 13 тысяч гривен) стерлингов за ночь.

Как только туристы ступают на сушу, они находят множество способов потратить свои деньги.

"Здесь есть магазин Prada, Bulgari, Richard Mille", — уже через несколько секунд после прибытия отметил Бен.

Бен Моррис показал, как можно бюджетно отдохнуть в одном из самых эксклюзивных мест Фото: Youtube/Ben Morris

На крошечном вулканическом острове, полное название которого Сен-Бартелеми, постоянно проживает менее 10 000 человек, но эта цифра увеличивается за счет более чем 70 000 отдыхающих, почти все из которых состоятельные люди.

Хотя на самом острове царит спокойная и расслабленная атмосфера, добраться до него довольно трудно. Крошечный аэропорт Густава III имеет один из самых крутых и опасных подходов к взлетно-посадочной полосе среди всех аэропортов мира. Пилоты проносятся по оживленной дороге, затем резко пикируют на взлетно-посадочную полосу шириной 60 футов (18 метров) и резко останавливаются.

"Как только вы прилетели, начинается самое интересное. В отеле Le Toiny, одном из самых эксклюзивных мест на острове, всего 12 номеров. Просто поесть в его ресторане — отрезвляющий опыт: стейк обойдется вам в 60 фунтов стерлингов (2800 гривен). А если вы надеялись сократить расходы, выбрав самостоятельное питание, то бутик-супермаркет острова также нанесет ощутимый удар по вашему кошельку. Вероятно, самым дорогим товаром здесь является кухонный нож стоимостью 7 000 фунтов стерлингов (334 тысячи гривен).

Блогер отметил, что даже от кофе может участиться сердцебиение Фото: Youtube/Ben Morris

Блогер отметил, что даже от кофе может участиться сердцебиение.

"Я только что заказал себе американо, но хотел со льдом, а это дополнительные 4 фунта. Почему я плачу деньги за лед? Однако я прекрасно провел время на Сент-Бартсе, это прекрасный остров. Но я, вероятно, не вернусь сюда, пока не стану миллионером", — сказал Бен.

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