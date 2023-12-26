Неожиданное наследство: женщина получила крупную сумму от "незнакомки" (фото)

Сандра Ванстоун даже не подозревала о существовании своей дальней родственницы.

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Жительница Канады неожиданно унаследовала 15 000 фунтов стерлингов (чуть более 715 тысяч гривен) после того, как ее давно потерянная родственница в Великобритании умерла, не оставив завещания. Об этом пишет BristolLive.

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Кристин Вуди из Бристоля (Англия) умерла в одиночестве в больнице Саутмид в феврале 2021 года, не имея ни ближайших родственников, ни завещания. Дэнни Курран из Finders International, профессиональной фирмы занимающейся генеалогией завещаний, получил задание от городского совета найти родственников, которые могли бы унаследовать имущество женщины.

Поиски привели специалистов к дальним родственникам, разбросанным по всей Великобритании и даже в Канаде. 63-летняя Сандра Ванстоун из Канады, чей отец был двоюродным братом Кристин, была определена как одна из получательниц наследства.

"Я неожиданно получила письмо от Finders International. Я не знала, что и думать, но поскольку в письме не было просьб о предоставлении личных данных или денег, я решила, что оно, скорее всего, настоящее. Я позвонила в лондонский офис Finders International и была весьма удивлена новостями. Я никогда не слышала о Кристин и не знала, как я могу быть с ней связана. Я знала о некотором разладе в предыдущем поколении моей семьи, но так и не смогла докопаться до истины", — рассказала жительницы Канады.

63-летняя Сандра Ванстоун из Канады, чей отец был двоюродным братом Кристин Фото: Finders International

После переезда в другую страну вместе с родителями в возрасте 10 лет Сандра потеряла связь с некоторыми членами семьи, в том числе и с Кристин. Издание отмечает, что самой интригующей находкой исследователей семейного древа стала информация о тете Эвелин Эймсбери, пользовавшейся в свое время дурной славой и известной как "неисправимая мошенница". Всего за десять лет накопила внушительный список из 57 приговоров.

"Это был интересный и удивительный процесс, который помог мне собрать воедино некоторые сведения о моей дальней семье. Особенно меня заинтриговала история моей двоюродной бабушки, у которой, к сожалению, была трудная ранняя жизнь", — поделилась Сандра.

После смерти Кристина оставила своей дальней родственнице 15 000 фунтов стерлингов (чуть более 715 тысяч гривен).

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