"Это очень угнетает": женщина, выигравшая более 38 млн гривен, потеряла все деньги

Сначала женщина была в восторге от своего крупного приза, но довольно быстро разочаровалась, начав терять деньги.

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Лиза Арканд из Великобритании выиграла почти 800 000 фунтов стерлингов (более 38 млн гривен) на купленный ею лотерейный билет и начала тратить обретенное богатство, которое потеряла все всего за 4 года. Об этой истории вспоминает британский таблоид Daily Star.

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Мечты рухнули: приятели по работе думали, что выиграли в лотерею 800 миллионов фунтов

Мать-одиночка, выигравшая в 2003 году в лотерею внушительную сумму в 800 000 фунтов стерлингов (более 38 млн гривен), в итоге потеряла все всего за четыре года.

Лиза Арканд потратила деньги на пышную вечеринку и оплату частной школы для своего сына, после чего взялась за открытие собственного ресторана морепродуктов, о котором давно мечтала. Но финансовые проблемы заставили ее закрыть бизнес в течение шести месяцев.

Кроме того, британка полагалась на консалтинговую компанию, но последовав их советам, ей пришлось столкнуться с увеличением налоговых обязательств, и деньги стали улетучиваться еще быстрее.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В итоге в 2007 году женщина призналась, что выигрыш в лотерее оказался для нее "очень депрессивным" опытом. За четыре года она успела приобрести новый дом и несколько раз отправиться в отпуск с детьми, однако в конечном итоге осталась ни с чем.

"Выигрыш в лотерею — это не то, чем он может показаться. На самом деле, это очень угнетает", — сказала она тогда.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.