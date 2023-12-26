Все еще стоит елка: блогер показал жуткий, покинутый семьей на Рождество дом (фото)

Жилье буквально разваливается на куски и, кажется, что это лишь вопрос времени, когда все рухнет. Однако внутри много вещей и мебели, которые "застыли" во времени.

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Городской исследователь Рейнджер Рик показал своим зрителям странный дом в США, который оставался заброшенным с Рождества в 1950-х годах. Блогер опубликовал новый ролик на своей YouTube-канале.

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Дом, находящийся где-то в США, буквально разваливается на куски, и кажется, что это лишь вопрос времени, когда все рухнет. Некоторые предметы все еще аккуратно лежат на своих местах, но в то же время другие разбросаны по полу. Пожалуй, одними из самых жутких вещей в видео являются рождественская елка и украшения, наводящие на мысль, что тот, кто был здесь в последний раз, уехал в спешке в то время, которое должно было быть праздничным. Многие предметы мебели выглядят так, будто они находились нетронутыми с 1950-х годов. Кажется, что дом застыл во времени.

"Все началось с молодой пары, Альберта и Маргарет. Они купили этот дом в 1955 году, завели детей и переехали в этот очаровательный дом, который, казалось, идеально подходил для их семьи. Но что меня озадачило, так это то, что почти все внутри было сделано в 1950-х годах, за исключением некоторых фотоальбомов. Этот дом был настоящей капсулой времени, полной винтажной мебели, техники и декора, которые оставались нетронутыми на протяжении десятилетий", — рассказывает блогер.

Жилье буквально разваливается на куски Фото: Youtube/RangerRickTV

Однако не только фотографии подтверждают недавнюю активность в доме. Внутри оказались современный радиоприемник, книга об убийстве Кеннеди, записи 1990-х годов и газета от 30 марта 1998 года. Но даже газета кажется Рику немного странной.

"Такое ощущение, что кто-то подделал эти материалы и просто положил их сюда. Что-то странное. Такое впечатление, что они забросили этот дом во время своего последнего совместного Рождества. Почему бы семье не обновить мебель и вещи со временем? Почему бы им не забрать все свои вещи с собой? Некоторые местные жители заявили, что их внезапный отъезд вызвал недоумение у окружающих, и люди стали задаваться вопросом, что могло заставить семью так резко уехать", — продолжил городской исследователь.

Спальная комната Фото: Youtube/RangerRickTV

Среди книг, аккуратно оставленных на книжной полке, есть медицинские и религиозные тома. Наверху оставлена кровать заправленная простыней похожей на флаг Америки, а на подушке лежит крест. В доме также есть оборудование для тенниса и боулинга, а также намеки на то, что кто-то из живших здесь людей служил в армии.

Старинные фотографии Фото: Youtube/RangerRickTV

Рик признался, что за многие вещи в доме можно выручить неплохие деньги на eBay.

"Вот почему я не собираюсь давать никаких намеков на то, где находится это жилье. Мы должны защищать эти вещи и сохранять их как можно дольше, но я знаю, что однажды их здесь просто не будет", — добавил он.

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