Ехал в гости к бабушке: 6-летнего мальчика случайно посадили не на тот самолет (видео)

Авиакомпания Spirit Airlines извинилась за путаницу и предложила маленькому пассажиру возместить стоимость поездки.

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6-летнего Каспера из США случайно посадили не на тот авиарейс. Мальчик должен был вылететь из международного аэропорта Филадельфии в Форт-Майерс, но неожиданно оказался в Орландо — примерно в часе полета от места назначения. Об этом инциденте написало издание Huffpost.

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Бабушка мальчика, Мария Рамос, поехала в аэропорт Форт-Майерс, чтобы встретить своего внука — Каспера. Она получила багаж, но не нашла самого ребенка.

"Мне сказали, что его нет на этом рейсе. Я побежала в самолет к стюардессе и спросила ее: "Где мой внук? Его передали вам в Филадельфии?". Она ответила, что с ней не было детей", — вспоминает бабушка.

Вскоре после этого Рамос позвонил Каспер и сообщил, что он приземлился в Орландо. Женщина говорит, что это был один из самых страшных инцидентов, которые она когда-либо переживала в своей жизни.

Авиакомпания Spirit Airlines извинилась за путаницу и предложила возместить стоимость поездки.

"21 декабря ребенок без сопровождения, который направлялся из Филадельфии в Форт-Майерс, был ошибочно посажен на рейс в Орландо. Ребенок находился под пристальным наблюдением членов Spirit Team. Как только мы обнаружили ошибку, то немедленно приняли меры, чтобы воссоединить семью", — говорится в заявлении.

В авиакомпании добавили, что сейчас проводят внутреннее расследование этого инцидента.

Напомним, ранее Фокус писал об американской писательнице Ребекке Тиди, которая оставила пятилетнюю дочь дома накануне Рождества ради индивидуального отдыха в фешенебельном 5-звездочном отеле в Дубае. Поездка обошлась ей в 1,8 тысячи фунтов стерлингов (85,5 тыс. грн).

Кроме того, мы рассказывали, что фанаты уже много лет спорят, насколько состоятельной была семья из фильма "Один дома". Журналисты The New York Times обратились за ответом в Федеральный резерв и поделились выводами.