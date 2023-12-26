Без саней и Санта-Клауса: в небе заметили летающих оленей (фото, видео)

Вместо того чтобы управлять санями Санта-Клауса, олени попали в заботливые руки сотрудников отдела ресурсов дикой природы штата Юта, которые решили перевезти их по воздуху.

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В американском штате Юта на видео попал процесс перемещения оленей на вертолете. Об этом пишет ABC4 Utah.

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Вместо того чтобы управлять санями Санта-Клауса, олени попали в заботливые руки сотрудников отдела ресурсов дикой природы штата Юта (DWR), которые решили перевезти их по воздуху.

На кадрах, снятых защитниками животных, можно увидеть, как вертолет, с помощью троса и специальных креплений, поднимает в воздух трех оленей и мягко сажает их на поле. После этого биологи перемещают их в другое место, где они смогут провести проверку состояния здоровья и надеть им GPS-ошейники.

Издание отмечает, что каждую зиму сотрудники DWR устанавливают подобные ошейники и проверяют около 1200 оленей по всему штату. По их словам, эта работа помогает отделу отслеживать и изучать особенности миграции оленей, а также следить за тем, чтобы их популяция в штате Юта оставалась в безопасности. После того как проверка здоровья завершена, животных возвращают в дикую природу.

Использование вертолета делает перемещение оленей проще и безопаснее Фото: Sky News

Ранее сотрудники DWR отметили, что использование вертолета делает перемещение оленей проще и безопаснее. Подобный перелет не оказывает на них никакого влияния, а во время самого полета животных плотно укутывают и надевают им повязки на глаза.

Данные, которые DWR собирает, помогают сотрудникам отдела дикой природы корректировать среду обитания по мере необходимости, чтобы сделать ее максимально благоприятной для животных, обитающих в этом районе. По данным отдела, в штате Юта насчитывается около 335 000 оленей. Отдел надеется увеличить эту популяцию до более чем 400 000 в рамках текущего плана управления оленями.

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