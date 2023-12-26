Готовилась месяцами к Рождеству: молодая мама не получила ни одного подарка от семьи (фото)

Многие люди попросили объяснений, так как не могли поверить, что молодая мама действительно осталась без подарков на Рождество.

Related video

Женщина поделилась своей душевной болью после того, как она потратила несколько месяцев на организацию Рождества для своих детей и мужа, а в рождественское утро проснулась совершенно без подарков. Об этом она рассказала в видео, которым поделилась в TikTok.

Важно

"Дорогой Санта": трогательное письмо 10-летней девочки поразило пользователей соцсетей

Мэри Янг рассказала, что потратила "месяцы" на организацию Рождества для своей семьи и покупку подарков для мужа и их детей, но не получила ничего взамен.

"Я знаю, что я не единственная мама, которая проснулась рождественским утром без единого подарка под елкой, наблюдая, как ваши дети и муж разворачивают подарки, над которыми вы бились весь месяц", — подписала женщина видео.

Ролик Мэри быстро стало вирусным, когда был опубликован в прошлом году, и многие пользователи TikTok попросили объяснений, так как не могли поверить, что молодая мама действительно осталась без подарков на Рождество. В последующем видео она пояснила, что дети для нее на первом месте, но ей все равно обидно, ведь ее муж не приложил никаких усилий.

Женщина хотела подарить дух Рождества своей семье Фото: TikTok

"Я так рада видеть все позитивные и поднимающие настроение комментарии, которые многие из вас оставили. Это действительно отстойно, что для большинства из нас это так нормально, но мы также знаем, что для мамы наши дети на первом месте. Мне было очень обидно, что мой муж ничего не подарил мне на Рождество в этом году. Мы женаты уже семь лет и почти десять лет вместе, и он никогда не дарил мне ничего по любому поводу. Конечно, я говорила ему, что меня это беспокоит, но после рождения детей я стараюсь просто сосредоточиться на них и делать все для них", — добавила она.

Мэри Янг всегда любила Рождество Фото: Instagram

Пользователи TikTok засыпали Мэри добрыми словами, выражая свои соболезнования, а некоторые сказали, что пережили то же самое.

"Спасибо за этот пост. Я почувствовала себя менее одинокой в этом мире", "Худшее чувство в мире. Чувствую себя невидимым, неважным и недооцененным", "Мой племянник заметил и спросил, почему Санта не принес мне ничего, в то время как все члены семьи сидели в тишине с полными кругами подарков", — писали люди.

Ранее Фокус сообщал, что женщина из-за глупой ошибки "потратила" более 2 млн гривен в ресторане. Она просто хотела показать в соцсетях фото со своим блюдом. Женщина сделала снимок, в который случайно попал QR-код ее столика.

Также стало известно, что рождественская реклама довела зрителей до слез. Один из баров Северной Ирландии снял ролик про одинокого пожилого мужчину, которому не хватало общения. В один момент удача вернулась к нему и он завел новые знакомства.