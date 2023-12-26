Подарок на Рождество: сын "воскресил" покойного отца для своей матери (видео)

Филипп Уиллетт использовал специальное программное обеспечение и технологию искусственного интеллекта, чтобы копировать тембр голоса мужчины.

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27-летний Филипп Уиллетт из Миссури, что в США, с помощью искусственного интеллекта "воскресил" голос своего покойного отца — Джона. Соответствующее видео американец опубликовал на своей странице в TikTok.

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"В этом году я решил сделать что-то особенное для мамы на Рождество", — рассказывает 27-летний Филипп в описании к ролику, собравшему на момент публикации более 5,9 миллиона просмотров.

Мужчина использовал специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить тембр голоса человека, а затем перевести написанный текст в речь. Сгенерированный аудиофайл он встроил в рождественскую открытку и презентовал ее матери.

В трогательном ролике можно увидеть, как мать Филиппа, Триш Уиллет, открывает открытку с архивными фотографиями, и вдруг слышит голос своего покойного мужа. Он умер в 2022 году после изнурительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Триш Уиллетт слушает сообщение от своего покойного мужа Фото: Tiktok//phillipwillett

"Привет, дорогая, я тебя люблю. Слышу ваши молитвы и хочу, чтобы ты знала, что ты лучшая мама для наших детей. Ты — самая сильная женщина во всем мире. Я всегда с тобой, дорогая, и надеюсь, что вы счастливы в это Рождество", — говорится в сообщении.

Ролик заканчивается тем, что мать и сын обнимаются.

"Ну вот, еще один TikTok, заставляющий меня плакать за людей, которых я никогда не встречал", — написал в комментариях один из подписчиков американца.

Напомним, ранее Фокус писал о художнике Киме Харлесе, который с помощью искусственного интеллекта изменил внешний вид американских президентов, добавив к портретам солнцезащитные очки и прически малет в стиле 80-х годов.