Требуют компенсацию: студенты будут судиться с учителем, потому что экзамен закончился на 90 секунд раньше

По меньшей мере 39 студентов утверждают, что разнервничались в результате преждевременного завершения экзамена. Каждый из них требует компенсацию в размере $1 400, что равно стоимости годового обучения.

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В Южной Корее группа студентов подала иск в суд из-за того, что вступительный экзамен в колледж закончился на 90 секунд раньше запланированного. Об этом сообщает BBC.

Вступительный экзамен в колледжи страны, известный как Suneung, обычно длится 8 часов. Во время этого марафона абитуриенты сдают одну за другой несколько работ по нескольким предметам. Suneung является одним из самых сложных экзаменов в мире.

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В иске по меньшей мере 39 студентов из Сеула утверждают, что во время экзамена по корейскому языку, который был первым, звонок о его окончании прозвучал раньше. Из-за этого студенты разнервничались и не могли сосредоточиться на других экзаменах, рассказывает адвокат потерпевших.

Теперь каждый студент требует компенсацию в размере $15 400, что равно стоимости годового обучения.

Администрация колледжа признала ошибку и заявила, что звонок прозвучал раньше, потому что предшествовал обед и руководитель, ответственный за конкретный экзамен, неправильно определил время.

Это уже не первый случай, когда студенты подают в суд из-за преждевременного звонка. В апреле суд в Сеуле присудил 7 миллионов вон (5250 долларов США; 4200 фунтов стерлингов) студентам, которые утверждали, что на экзамене Suneung в 2021 году они были в невыгодном положении из-за того, что их звонок прозвучал примерно на две минуты раньше.

Напомним, что житель Ровенской области пытался сдать экзамен по вождению вместо соседа. Администраторы заметили, что фото в паспорте не совпадает с внешностью мужчины. Он пытался доказать, что снимок старый, из-за чего его трудно узнать.