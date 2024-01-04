Путеводитель по тайнам человечества: записки и послания, которые поразили всех, кто их читал

На протяжении многих веков интерес людей вызывают истории о "путешественниках во времени" и записках, которые долгое время не могли объяснить даже самые светлые умы человечества.

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Загадочные письма, послания, и записки имеют особое место в истории человечества. Некоторые из них стали символами своего времени, вызвав массовый интерес и порой навсегда оставив загадочные следы.

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Послание из прошлого: женщина получила таинственную открытку 1969 года (фото)

Давайте рассмотрим несколько известных посланий, которые оказали влияние на общество и оставили множество вопросов без ответов.

Серийный убийца — письма Зодиака

Одним из самых загадочных и пугающих писем в истории стало послание, отправленное серийным убийцей, известным как Зодиак. С 1960-х годов этот неидентифицированный преступник отправлял шифрованные послания газетам и полиции, включая в свои сообщения загадочные коды, которые до сих пор не были полностью разгаданы. Эти письма вызвали панику и страх в Сан-Франциско (США) и окружающих районах. Всего известно о 22 посланиях маньяка, 17 из которых были отправлены в San Francisco Chronicle.

Одно из писем убийцы Фото: The San Francisco Chronicle

Спустя много лет в редакцию все еще продолжают приходить письма от читателей, в которых они указывают все новые и новые "разгадки" таинственных шифров. Пока что — безуспешно…

Загадочное дело Тамам Шуда

В 1948 году на пляже в Австралии нашли тело неизвестного мужчины. Его смерть оставалась одной из величайших загадок страны до тех пор, пока не была обнаружена маленькая записка. Самый же большой резонанс вызвал обнаруженный при погибшем клочок бумаги, вырванный из экземпляра очень редкого издания Омара Хайяма, на котором было написано всего два слова — Tamam Shud ("Тамам Шуд"). Позже была найдена и сама книга, в которой на обороте карандашом были начертаны пять строчек малопонятных слов с вычеркнутой второй строкой:

Загадочное дело Тамам Шуда Фото: Википедия

Этот случай стал основой для множества теорий заговора. Эксперты в области расшифровок пытались раскрыть смысл таинственных записей, однако так и не смогли понять их содержание. Помимо странного текста на обороте книги был записан телефонный номер, принадлежавший бывшей медсестре.

Письма в будущее — "Открыть в 8113 году"

В начале XX века люди начали задумываться об отправке масштабных посланий в будущее. Например, американский ученый Торнуэлл Джейкобс пришел к выводу, что основные знания о Древнем Египте стали доступны лишь после изучения пирамид в 1920-х годах. Из этого вывода родилась идея о том, что было бы полезно оставить для будущих поколений человечества особые послания.

В 1936 году Джейкобс приступил к созданию "Крипты цивилизации" — своеобразного хранилища в стиле гробниц фараонов, которое он оборудовал в недействующем бассейне Оглторпского университета в Джорджии.

В капсулу времени вложены все ключевые знания, накопленные человечеством за последние 6 тысяч лет Фото: Wikimedia Commons

В капсулу времени вложены все ключевые знания, накопленные человечеством за последние 6 тысяч лет. В емкостях из нержавеющей стали хранятся важные исторические труды, выдающиеся литературные произведения, религиозные тексты, записи выступлений ведущих политических деятелей того времени, а также аудиозаписи композиций известных музыкантов. Дата открытия капсулы была установлена 8113 годом нашей эры.

Письмо-предсказание из 1969 года

И небольшой бонус для наших читателей. Новость, которая набрала в 2023 году более 1 млн просмотров. В письме школьницы 1969 года были сделаны точные предсказания будущего.

В Британии нашли послание, написанное безымянной 11-летней школьницей в феврале 1969 года, которое предсказывает изобретение видеозвонков. Оно было найдено реставратором мебели внутри старого дивана и содержит пометки учителя.

Муж Розы Бекертон, 67-летний Питер, нашел пророческое письмо, когда ремонтировал старую мебель для клиента. Письмо, датированное 23 февраля 1969 года, похоже, было написано 11-летней школьницей, которая предсказала, каким будет мир в 1980 году. Текст был дополнен исправлениями учителя и комментариям, включая вывод "хорошо". Девочка предсказывает цифровую революцию и даже использование Zoom.

В письме школьницы 1969 года были сделаны точные предсказания будущего Фото: SWNS

В письме девушка описывала возвращение своего будущего мужа домой с работы — очень точно к реалиям не наступившего еще конца 20 века.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак нашел деталь, которая поможет разгадать тайну рейса MH370. Кит Оливер утверждает, что обнаружил важнейший ключ к разгадке загадки пропавшего рейса авиакомпании Malaysia Airlines.

Также стало известно, что новый мегаполис может стать "смертельной ловушкой" для миллиардов птиц. Эксперты предупреждают об опасности строительства The Line, архитекторы и инженеры которого обещали сохранить окружающую среду.