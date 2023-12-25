НЛО охотились на "Борт №1", в котором якобы находился Байден, — соцсети (фото, видео)

Наблюдатели заметили белые шары, которые находились то впереди, то позади президентского самолета. У них возник вопрос, какой размер должны были бы иметь эти шары, если их видно на видео.

Related video

Несколько неизвестных летающих объектов (НЛО) заметили над аэропортом Лос-Анджелеса. Объекты сопровождали "Борт номер один" (Air Force One) США, на борту которого якобы находился президент Джо Байден. Рядом летели военные истребители, но они никак не отреагировали на ситуацию. Видео возможного полета НЛО опубликовали в Youtube-канале L.A FLIGHTS.

Важно

Фанаты в ужасе: в небе за спиной звезды TikTok "заметили НЛО" (видео)

Авторы Youtube-канала, братья Питер и Джошуа (Peter и Joshua), следят за взлетом и приземлением самолетов в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 10 декабря они записали на видео пролет Air Force One, возле которого свободно парили НЛО и истребители F-35.

НЛО самолета — детали инцидента с бортом Джо Байдена

Братья опубликовали запись, продолжительностью восемь минут. На записи видно, как над головами операторов пролетает "Борт номер один". В определенные моменты слышно, как авторы записи замечают объекты, которых не должно быть возле самолета Джо Байдена.

Например, в начале слышно, как кто-то говорит о каком-то препятствии возле воздушного судна.

"Вы это видели? Нам что-то мешает", — сказал один из братьев, сомневаясь, что именно они увидели.

Позже было еще две аналогичные ситуации. Если просмотреть видео, действительно можно заметить белые маленькие шары неподалеку от президентского самолета. Иногда они находятся позади, иногда впереди. При этом вокруг свободно летят два F-35, которые в полете дозаправляются.

Самолет Джо Байдена и истребители сопровождения Air Force One и НЛО впереди Борт номер один и НЛО позади

В завершение слышно, как авторы отреагировали на увиденное. В частности, один из братьев замечает, что это мог быть воздушный шар, который зачем-то оказался рядом с самолетом. Впрочем, у него возникает вопрос о размере этого шара относительно соседних объектов.

Отметим, 16 декабря житель Британии рассказал о еще одном инциденте с НЛО. Мужчина заявил, что видел неизвестный объект, который летел позади самолета в одном из районов Великобритании. По его словам, такое происходило дважды. Объект выглядел как блестящая белая сфера, размером 10-20 футов (3-6 м).

Кроме того, диковинку заметили на Марсе. Эксперт по НЛО изучал фотографии, сделанные NASA, и увидел фигуру, похожую на человеческую, которая как будто вытянулась на камне. Создается впечатление, будто фигура загорает, заявил эксперт.

Между тем в ноябре в СМИ появилась публикация о специальном отделе NASA, который занимается изучением НЛО. Указывали, что там собирают все сообщения о появлении таких объектов и даже "имеют обломки".