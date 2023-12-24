Пьяный вор пытался украсть мед из ульев и убил 60 тысяч пчел (фото)

Нарушитель снял соты с ульев и спрятал их в разных местах в радиусе 30 метров в лесу, создав своеобразный медовый склад.

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Нетрезвый вор меда убил 60 тысяч пчел, когда пытался украсть мед из ульев. Об этом сообщило издание Bild.

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Камера дикой природы пчеловода Андреаса зафиксировала действия вора. Как выяснилось, дерзкий вор отправился на своем электросамокате к дому, где располагались ульи.

Пчеловод рассказал, что увидел мужчину в капюшоне, который спокойно открывал семь ульев и стоял над ними. Пчеловод-любитель отреагировал мгновенно: "поскольку я путешествовал по делам, я отправил родителей и брата на пасеку и предупредил полицию".

Андреас уже несколько дней был на страже. Он призвал свою семью быть осмотрительными, поскольку неделю назад у нас был похожий случай. Уже произошло вмешательство в пасеку на другом участке. Как следствие, две пчелиные семьи замерзли до смерти.

На этот раз нарушителя поймали. Он был в нетрезвом состоянии и под действием наркотических веществ. По словам полицейских, он "с раскаянием признался в этом и по крайней мере еще в одном преступлении". Мужчина ехал на электросамокате, против него также было возбуждено производство за вождение в нетрезвом состоянии.

"Горький результат последнего медосбора: две пчелиные семьи были полностью уничтожены. "Выживут ли остальные пять пчелосемей, мы узнаем только в ближайшие несколько дней", — отметил Андреас.

Фото: скрин видео

Нарушитель также снял соты и спрятал их в разных местах в радиусе 30 метров в лесу, как своеобразный медовый склад. Это от 20 до 30 килограммов чистого меда. Летом в пчелиной семье живет от 40 000 до 60 000 пчел, зимой — около 15 000.

Сейчас оценивается уровень нанесенного ущерба. Пчеловод отметил, что очень разочарован действиями вора.

"Я разочарован и расстроен тем, что мои пчелиные семьи погибли. Я сам их вырастил. Вы должны это знать: Каждая колония имеет разные черты характера. Сначала это звучит странно, но это правда. Пчелы — это как домашние животные", — пояснил Андреас.

Напомним, в августе фермера в Бразилии несколько часов спасали от пчел, пока не помог пчеловод. Точный вид пчел, которые напали на фермера, не установлен. Известно, что многие разновидности становятся агрессивными, когда их беспокоят.