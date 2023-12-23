Сработало "сарафанное радио": женщина перед Рождеством случайно узнала о выигрыше в лотерею

Австралийка не зарегистрировала счастливый билет, поэтому у сотрудников компании не было возможности с ней связаться. Теперь она планирует кардинально изменить свою жизнь.

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Женщина приобрела выигрышный лотерейный билет, однако о том, что стала обладательницей 4,8 миллионов долларов узнала не сразу. Об этом сообщает Daily Mail.

Произошел инцидент с положительным финалом в Австралии. Накануне Рождества женщина приобрела лотерейный билет и забыла о нем. Она его не зарегистрировала, поэтому связаться с ней было невозможно.

Сотрудники компании, которая и разыгрывала 4,8 миллионов долларов, были вынуждены полагаться на "сарафанное радио", ведь австралийка не оставила никаких контактов.

В результате, к удивлению многих, тактика сработала и на 5-й день после объявления утром женщина получила звонок, который навсегда изменил ее жизнь.

"Ух-ху! С Новым годом меня!", — сказала обладательница нескольких миллионов долларов.

Теперь в течение следующих 20 лет она будет ежемесячно получать по 20 тысяч долларов, пока вся сумма не будет выплачена окончательно.

Первым делом на эти деньги она планирует приобрести дом, ведь давно уже хотела сменить место жительства, но не имела такой возможности. Теперь, выигрышные средства навсегда изменят ее жизнь.

"У меня была тяжелая неделя, и я чувствовала себя неважно, так что это замечательный сюрприз. Придется оставить празднования до тех пор, пока я не почувствую себя лучше. Я прожила в своем доме более трех десятилетий и уже подумывала о том, чтобы собрать вещи и переехать в новый дом — теперь это стало возможным", — поделилась своими эмоциями австралийка.

Также у нее в планах еще несколько важных покупок, которые она совершит уже после Рождества, но что именно это будет — она не рассказала.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что выигрыш в лотерею обернулся проклятием для учителя английского. Служба соцобеспечения Centrelink внесла победителя лотереи в список профессиональных игроков. Ежемесячные призовые теперь рассматриваются как доход.