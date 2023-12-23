Рождественское преступление: воры в Британии украли алкоголь на тысячи долларов (видео)

Группа из четырех воров нагло украла огромное количество алкоголя из супермаркета Tesco Express в лондонском Криклвуде, даже не пытаясь скрыть свое преступление.

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Всего за несколько дней до Рождества, 21 декабря, группа неизвестных лиц ограбила магазин Tesco Express в Лондоне. Четверо воров, одетых в черные пальто, до верха наполнили полиэтиленовые пакеты вином, пивом и другим алкоголем. Об этом сообщило издание Мirror.

Примечательно, что грабителей совершенно не испугало то, что их открыто снимали на видео.

Кадры наглого воровства были распространены в Интернете. Пользователи удивились и задались вопросом, где же была охрана или персонал во время ограбления.

Но один человек сказал: "Мы, сотрудники Tesco, не можем остановить или предотвратить воровство".

Также позже стало известно, что владельцы магазина подали заявление в полицию о краже продуктов на несколько тысяч долларов после того, как воры покинули помещение.

Напомним, что в Лондоне двое неизвестных мужчин похитили антивоенную работу уличного художника Бэнкси, который является одним из самых известных в мире представителей стрит-арта. Это произошло менее чем через час после того, как подтвердили подлинность инсталляции.

Также напомним, в декабре прошлого года стало известно, что неизвестные срезали со стены и похитили граффити британского художника Бэнкси, которое он создал в начале ноября.