Рэндал Говард "Рэнд" Пол — пророссийский американский политик, член Республиканской партии, известный украинцам тем, что заблокировал срочную помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов весной 2022 года.

Related video

Американский сенатор Рэндал Говард "Рэнд" Пол заявил о том, что обнаружил грант на 2,7 миллиона долларов от США для исследователей из Санкт-Петербурга. Те проводили медицинские экперименты на животных, чем вызвали протесты американских зоозащитников. Об этом сенатор сообщил на странице своего официального сайта.

По его словам, медики делали операции кошкам на мозге, а затем ставили их на беговые дорожки и пересылали в США видео процесса.

Важно

"Проблема немного сломалась": у Украины больше шансов получить помощь от США, — СМИ

Топ сенатора Рэнда Пола

По заявлению сенатора, грант для российских медиков — не единственная странная трата США. Пол сообщил и о закупке Министерством обороны США за 8 тысяч долларов аквариума для лобстеров.

Пентагон при этом потерял 90 миллионов долларов из-за неправильного хранения 80 газотурбинных двигателей, такая же участь постигла трансмиссии на 12 миллионов и танковые шасси еще на 68 миллионов долларов.

Американские налогоплательщики через шестимиллионный грант Агентства по международному развитию (USAID) оплатили рекламу туристических достопримечательностей Египта и профинансировали "графические новеллы" министерства внутренней безопасности — комиксы на тему борьбы с дезинформацией.

Федеральный бюджет США оплатил также измерения температуры у 16 лабрадоров разного окраса, чтобы выяснить, что цвет шерсти на температуру не влияет, и "насильственную" смену пола у группы макак-резусов в пользу науки за 477 121 долларов.

Кто такой Рэнд Пол

Сенатор от штата Кентукки Рэндал Говард "Рэнд" Пол — пророссийский американский политик, популист, член Республиканской партии.

В 2022 году он заблокировал срочную помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Как тогда, так и теперь он выступает против предоставления Вашингтоном иностранной помощи

По сообщению ВВС, ведущие сенаторы — республиканцы и демократы — "проявили редкое в таких случаях единство, согласившись с тем, что Украина, которая находится в тяжелом положении", однако именно Пол отказался поддержать предложение, которое требовало единогласного решения.

Он требовал принятия специального законодательства для усиления контроля над тем, как эти деньги будут потрачены.

"Нельзя выбрасывать на ветер 40 млрд долларов без какого-либо надзора. Мы сделали это в Афганистане: специальный генеральный инспектор не остановил все растраты, но хотя бы заставил расхитителей дважды подумать, прежде чем воровать деньги", — заявлял тогда Пол.

Демократ Чак Шумер сказал тогда, что все, чего достигнет Рэнд Пол, — это "единолично затянуть столь необходимую Украине помощь".

Тем временем президент США Джо Байден должен подписать указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для военно-промышленного комплекса России.