Надо делать не так: мать показала ошибку в сушке одежды, которую допускают все (видео)

Блогерша Кристина Джейкобс поделилась с подписчиками своим неожиданным лайфхаком.

Related video

Молодая мать Кристина Джейкобс, у которой 70 тысяч подписчиков в TikTok, рассказала о самой распространенной ошибке при развешивании одежды на сушке. Ее видео стало вирусным и собрало сотни лайков, комментариев и репостов.

Важно

Должен знать каждый. Женщина показала секретную кнопку в стиральной машинке (фото)

По словам женщины, зимой приходится сушить вещи в закрытых помещениях, в частности на балконе. Это отнимает много времени и на вещах часто появляется затхлый запах.

Однако блогерша нашла выход из этой ситуации и поделилась с подписчиками своим неожиданным лайфхаком. Для сушки вещей она использует маленький электрический вентилятор и простыню.

Идея трюка заключается в том, что простыня задерживает тепло от вентилятора и позволяет таким образом быстрее высушить одежду. Мать утверждает, что так белье высыхает за полтора часа и прекрасно пахнет.

"Все, наверное, это знают", — отметила женщина в описании под видео. Но, как выяснилось, далеко не все.

Блогерша Кристина Джейкобс показала, как сушить одежду эффективнее всего Фото: TikTok

Многие пользователи TikTok начали раздавать и свои советы.

"Гораздо лучше использовать осушитель воздуха, но надо закрывать дверь. Он прекрасно работает", "Я включаю обогреватель возле стиральной машины, а потом досушиваю одежду в сушилке", "Одежда гораздо быстрее высохнет, если повесить ее на две рейки. Между вещами будет "ходить" больше воздуха", — делятся они идеями в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал о популярной американской блогерше Минди МакНайт, которая делится полезными советами и хитростями на своей странице в TikTok с 642 тысячами подписчиков. В одном из видео женщина рассказала зрителям, что нашла скрытую кнопку на стиральной машинке.

Кроме того, 30-летняя британка Надин Донелон вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление, чтобы не платить за дорогой газ. Чтобы согреться в морозные зимние вечера, Надин из Лондона тепло одевается, использует грелки и одеяла, утром и вечером принимает горячие ванны, а также имеет свой уникальный лайфхак с пищевой пленкой для изоляции окон.