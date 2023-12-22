Огромная акула клюнула на удочку рыбака и "затянула" его в воду (фото)

Сначала Брендон Гриффин очень обрадовался улову, а потом заметил, что наживку проглотила гигантская хищница.

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23-летний Брэндон Гриффин из Южной Флориды, что в США, поймал на удочку четырехметровую акулу-молота. Парню пришлось прыгать в воду и вынимать добычу голыми руками, пишет британский таблоид Daily Star.

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Рыбак рассказывает, что забросил удочку на безлюдном пляже. В какой-то момент начало сильно клевать. Сначала он очень обрадовался, а потом заметил, что наживку проглотила гигантская хищница.

Брендон вывел ее на мелководье, сфотографировался и, в конце концов, отпустил на волю.

"Я снял ее с крючка и отпустил обратно в океан", — вспоминает он.

Брендон записал безумную сцену на камеру GoPro и выложил ролик в соцсети.

В комментариях пользователи разошлись во мнениях. Одни хвалят его за проявленный героизм. Другие критикуют за безрассудство и очевидные суицидальные наклонности.

Брэндон Гриффин поймал акулу Фото: brandon.griffin/Instagram

"Самая эпичная вещь, которую я когда-либо видел", "Я точно не такой смелый, но чувак, это было прекрасно", "Так происходит естественный отбор", "Кажется, у него суицидальные настроения", "Он бесстрашный, как и любой герой", — пишут они.

Кстати, это уже не первый случай, когда Брэндон имел дело с акулами.

"Однажды я помогал акуле, вынесенной приливом на пляж, выплыть обратно в море. По собственному опыту хочу посоветовать в подобных случаях ни в коем случае не поворачиваться к акуле спиной, а сначала убедиться, что она плывет от вас, а не наоборот. Потому что со мной такое случилось", — смеется рыбак.

Напомним, что в США на пляже Роквей Бич в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку, откусив женщине часть ноги.

Также ранее в Египте акула напала на россиянина. В результате нападения мужчина погиб.