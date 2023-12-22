Огромная акула клюнула на удочку рыбака и "затянула" его в воду (фото)
Сначала Брендон Гриффин очень обрадовался улову, а потом заметил, что наживку проглотила гигантская хищница.
23-летний Брэндон Гриффин из Южной Флориды, что в США, поймал на удочку четырехметровую акулу-молота. Парню пришлось прыгать в воду и вынимать добычу голыми руками, пишет британский таблоид Daily Star.Важно
Рыбак рассказывает, что забросил удочку на безлюдном пляже. В какой-то момент начало сильно клевать. Сначала он очень обрадовался, а потом заметил, что наживку проглотила гигантская хищница.
Брендон вывел ее на мелководье, сфотографировался и, в конце концов, отпустил на волю.
"Я снял ее с крючка и отпустил обратно в океан", — вспоминает он.
Брендон записал безумную сцену на камеру GoPro и выложил ролик в соцсети.
В комментариях пользователи разошлись во мнениях. Одни хвалят его за проявленный героизм. Другие критикуют за безрассудство и очевидные суицидальные наклонности.
"Самая эпичная вещь, которую я когда-либо видел", "Я точно не такой смелый, но чувак, это было прекрасно", "Так происходит естественный отбор", "Кажется, у него суицидальные настроения", "Он бесстрашный, как и любой герой", — пишут они.
Кстати, это уже не первый случай, когда Брэндон имел дело с акулами.
"Однажды я помогал акуле, вынесенной приливом на пляж, выплыть обратно в море. По собственному опыту хочу посоветовать в подобных случаях ни в коем случае не поворачиваться к акуле спиной, а сначала убедиться, что она плывет от вас, а не наоборот. Потому что со мной такое случилось", — смеется рыбак.
@australiancommunitymedia Brandon Griffin, aged 23, skillfully guides a 3.6-meter hammerhead shark, which he accidentally hooked, 50 meters over the breaks at a South Florida beach, safely releasing it into the open ocean. #animals, #shark, #release,#surfer, #BrandonGriffin, #Florida, #hammerhead, #beach #fish #fishing #surfing #cuteanimals #acm ♬ original sound - Australian Community Media
Напомним, что в США на пляже Роквей Бич в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку, откусив женщине часть ноги.
Также ранее в Египте акула напала на россиянина. В результате нападения мужчина погиб.