Жена подала на развод из-за видео, которое ее муж смотрел в TikTok

Женщина объяснила, что ее экс-возлюбленный наткнулся на эти ролики случайно и с тех пор очень сильно изменился.

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37-летняя женщина обвинила социальную сеть TikTok в разрушении ее 12-летнего брака. На форуме в Reddit она пишет, что была абсолютно счастлива, пока ее благоверный не подсел на просмотр видео о так называемой "традиционной жене".

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В подобных роликах речь идет о женщинах, которые жертвуют своей карьерой в пользу традиционных семейных ценностей и домашней работы, в частности готовят еду, убирают, воспитывают детей и читают Библию.

Хэштег "tradwife" собрал колоссальные 296,5 миллиона просмотров и неожиданно сделал звездами нескольких инфлюенсеров, которые хвастаются своим ежедневными бытовыми хлопотами в угоду мужчинам.

Женщина с Reddit объяснила, что ее муж случайно наткнулся на эти ролики в начале этого года и с тех пор очень сильно изменился.

"Мы оба работаем, вместе занимаемся домашними делами и воспитываем детей. Он никогда не жаловался. Но в марте начал вести себя странно. Был недоволен моим внешним видом и приготовленной едой. Говорил, что я мало уделяю ему времени", — рассказывает блогерша.

Благоверный предложил ей бросить карьеру и все время проводить дома со своими дочерьми. Но жена не согласилась — и это стало началом конца их многолетнего брака.

Кадры из видео о традиционных женах Фото: TikTok

Однажды женщина услышала, как ее любимый разговаривал с другой.

"Он даже не стеснялся и не покаялся. Сказал, что заслуживает лучшего", — пишет она и добавляет, что после этого окончательно приняла решение развестись.

Кстати, вот одно из подобных видео.

"Добро пожаловать в новое утро в моей жизни! Сегодня я собираюсь читать Библию", — отметила блогерша в описании.

Напомним, ранее Минюст опубликовал свежую статистику по регистрации браков и разводов в Украине. Адвокат, эксперт в области семейного права Наталья Горбаль рассказала Фокусу, почему к таким данным надо относиться осторожно.