Подбрасывала за хвост в воздухе: на видео попала странная игра косатки и дельфина

Уникальный ролик записал Доменик Бьягини — режиссер, специализирующийся на съемках дикой природы.

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Экспедиция по наблюдению за китами сняла у побережья Сан-Диего, что в США, уникальное видео. На нем косатка учит своего детеныша охотиться, ударяя и подбрасывая в воздухе за хвост дельфина, сообщает телеканал NBC News.

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"Косатка ловит дельфина, укрощает его, а затем отпускает, чтобы дать шанс на удачную охоту своему детенышу. Увидеть такой уровень общения и понимания — это как наблюдать за настоящей семьей", — говорит режиссер Доменик Бьягини, специализирующийся на съемках дикой природы.

По его словам, охота шести косаток продолжалась около 30 минут.

"Косатки могут двигаться со скоростью 11 м/с. Обычно они используют свой огромный размер и ловкость, чтобы поймать добычу. Чтобы так сильно ударить дельфина, выпрыгнувшего из воды, нужно иметь огромную силу", — уверяет Алиса Шульман-Джанигер, морской биолог и соучредитель организации California Killer Whale Project.

Эксперта добавляет, что косатка, показанная на ролике, очень молодая, потому что повязка на ее глазах желтая, а не белая, как должно быть у взрослых представителей этого вида.

Ранее Фокус писал о киднепинге в океане: у берегов Исландии косатка похитила детеныша круглоголового кита.

Кроме того, мы рассказывали, где, как и сколько спят киты и дельфины в океане. В отличие от людей, они не могут дышать произвольно — по сути, им необходимо сознательно делать каждый вдох и выдох даже во сне. Этим и обусловлено их удивительное поведение во время отдыха.