"Убить двух зайцев": компания выплачивает бонусы сотрудникам, пробегающим более 3 км в день

Чтобы пропагандировать здоровый образ жизни среди 100 сотрудников, руководство решило вознаграждать их в зависимости от того, сколько они занимаются спортом. По данным журналистов, работники Dongpo Paper очень довольны новой структурой бонусов.

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Китайская компания заменила свою программу бонусов для сотрудников в конце года другой схемой, предназначенной для поощрения физических упражнений – привлечения финансовых вознаграждений для сотрудников, которые занимаются спортом ежедневно, сообщает Odditycentral.

Guangdong Dongpo Paper, компания по производству бумаги в провинции Гуандун, Китай, недавно попала в заголовки международных новостей в связи с заменой своей традиционной схемы премирования сотрудников, основанной на результатах, на систему, основанную на спортивных результатах. Чтобы пропагандировать здоровый образ жизни среди 100 сотрудников, руководство решило вознаграждать их в зависимости от того, сколько они занимаются спортом. Например, сотрудник будет иметь право на полную ежемесячную премию, если он пробегает 50 км в месяц. За пробег на 40 км они получат 60 процентов бонуса, за 30 километров — 30 процентов.

"Мой бизнес сможет выжить только в том случае, если мои сотрудники будут здоровы", — сказал руководитель Dongpo Paper Линь Чжиюн, добавив, что последние три года он поощрял своих сотрудников заниматься спортом и фитнесом.

Расстояние, пройденное каждым сотрудником, отслеживается с помощью приложения на его телефоне, которое также учитывает такие виды активности, как горные походы и скоростная ходьба, которые могут составлять 60 и 30 процентов соответственно от общего количества необходимых упражнений. Программа оказалась очень успешной, и Линь Чжиюн, который сам является энтузиастом физических упражнений, утверждает, что все сотрудники имеют право на получение полного бонуса.

По данным журналистов, сотрудники Dongpo Paper очень довольны новой структурой бонусов, утверждая, что теперь компания позволяет им "убить двух зайцев одним выстрелом", поскольку они "могут получить и здоровье, и деньги". Но хотя новая политика получила в целом положительные отзывы в интернете, некоторые считают, что она может привести к дискриминации.

"Намерение политики компании хорошее, но она должна учитывать любые существующие условия или проблемы со здоровьем среди ее сотрудников", — прокомментировал один человек в сети, спросив, какова политика для сотрудников, которые подвержены риску сердечных приступов или по другим причинам не могут соответствовать бонусным требованиям.

Другие обвинили Guangdong Dongpo Paper в том, что она подвергает риску здоровье своих сотрудников, устанавливая для них очень высокие пороги премий. Некоторые пользователи считают, что сотрудники могут повредить колени, преследуя эти цели.

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