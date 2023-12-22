Женщина переехала в сарай посреди леса: миллионы мечтают жить так же, как она (фото, видео)

Новый дом американки Сары выглядит так, будто он снят со страниц модных журналов о дизайне интерьеров.

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Блогерша-минималистка и популяризаторша экономии Сара из Мурсвиля, что в США, рассказала об удивительном превращении старого сарая посреди леса в идеальный крошечный домик. Женщина показала на своей странице в TikTok кадры до и после трансформации.

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Худший дом на улице благодаря новым хозяевам изменился до неузнаваемости (фото)

"Очередная буря в маленьком домике, это так волшебно. Мы на самом деле живем в Парке Юрского периода, LOL", — отметила блогерша в описании к одному из своих роликов, снятого, когда за окном шел проливной дождь.

На кадрах до капитального ремонта видно забитое всяким хламом подсобное помещение — с велосипедами, техникой, ящиками, переносками для животных и садовыми принадлежностями.

Через несколько минут Сара демонстрирует начальный этап трансформации. Она вынесла ненужные вещи, утеплила стены и вставила новые окна и двери. Затем обустроила уютную кухню с мраморной рабочей поверхностью, голубыми шкафчиками и золотыми ручками.

Домик Сары в лесу Фото: TikTok

В левом углу домика находится мини-спальня и гостиная с телевизором на стене и ячейками для котов. Среди декора — набор кактусов и дизайнерская посуда. Также есть отдельный уголок для унитаза и раковины.

Домик Сары в лесу Фото: TikTok

Теперь новый дом Сары выглядит так, будто снят со страниц модных журналов о дизайне интерьеров.

В следующем ролике, уже после завершения ремонта, американка провела экскурсию по своему жилью и подтвердила переезд.

На вопрос подписчиков относительно коммуникаций она ответила, что электричество уже было в домике, а воду с фильтрами и подогревом пришлось таки проводить дополнительно.

Видео Сары собрало более 12 тысяч просмотров и много положительных реакций.

"Я также одержим этим", "Просто любовь", "Совершеннее не может быть", "Это прекрасно", "Замечательно", — пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал о матери двоих детей Лорин Кибл из Великобритании, которая нашла оригинальный способ, как обновить старую кухню, но при этом не спустить весь семейный бюджет. Уникальным опытом и полезными советами женщина поделилась на своей странице в TikTok.

Кроме того, мы рассказывали, как британский дизайнер интерьеров Рэйчел с минимальным бюджетом переоборудовала свой дом в "райский уголок". Женщина признается, что является поклонницей интерьеров с акцентом на яркие жизнерадостные цвета, подчеркивающие ее креативность и способствующие самовыражению.