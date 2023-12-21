Потерянное богатство: пенсионеры продали перекупщику сувенир, который стоит 4 миллиона евро

Супруги захотели вернуть клад обратно и даже подали иск в суд, но эти попытки были тщетными.

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Французские супруги Фурнье, 88-летний пенсионер и его 81-летняя жена, нашли в подвале своего дома старую деревянную маску и продали ее перекупщику всего за 150 евро. Тот, в свою очередь, выставил сувенир на аукцион в Монпелье и во время торгов получил аж 4,2 миллиона, пишет издание IL Mattino.

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Когда об этом узнали Фурнье, то захотели вернуть сокровище обратно и даже подали иск в суд в Алесе, что на юге Франции, чтобы получить компенсацию.

Но судья принял решение не в их пользу, указав, что истцы потеряли драгоценность из-за своего безрассудства.

"Их халатность и невнимательность не является основанием для признания сделки недействительной", — говорится в решении суда.

Как выяснилось, супруги владели крайне редкой маской Нгиль XIX века, изготовленной народом Фанг из Габона. Это один из примерно 10 существующих в мире экземпляров. Маску, вероятно, в 1917 году купил предок Фурнье — Рене-Виктор Эдвард Морис, работавший губернатором французской колонии.

Маска Нгиль, изготовленная народом Фанг из Габона. Фото: IL mattino

В республике Габон даже возбудили уголовное производство за кражу артефакта и требовали отменить продажу и репатриацию маски. Однако суд отклонил это ходатайство.

Напомним, ранее Фокус писал о бабушке из французского городка Компьен, которая случайно узнала, что старая икона на ее кухне стоит почти 27 миллионов долларов. Как выяснилось, это утраченный шедевр под названием "Christ Mocked" (Высмеянный Христос) знаменитого итальянского живописца Чимабуэ, известного также как Ченни ди Пепо.