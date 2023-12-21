Журналист купил новенький iPhone, но во время распаковки его ожидал сюрприз

Мужчина посоветовал распаковывать посылки в присутствии курьера или сотрудника маркетплейса, а также делать фотографии полученного товара.

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Редактор известного немецкого издания Bild Ханнес Кольмайер сообщил, что мошенники заменили новенький iPhone 14 Plus, который он заказал на Amazon, на средство для чистки зубных протезов. По его словам, посылка с обновкой пришла практически целая, лишь лента на коробке была немного отогнута.

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После этого курьезного случая Кольмайер попросил читателей поделиться своим опытом взаимодействия с сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб, а затем опубликовал самые интересные истории.

Один из читателей, которого зовут Томас, заказал часы за 149,75 евро, но взамен нашел в упаковке средство для волос. Мужчина вернул посылку и получил деньги обратно, но потом Amazon несколько раз требовал вернуть часы, которые он так и не получил.

В свою очередь, обманутая читательница Хельга заказала смартфон Xiaomi Poco X5 pro, а получила электробритву.

Также не повезло Майку и Биргит. Первому доставили бракованный монитор для компьютера вместо консоли Playstation 5 за почти 600 евро, а второй — капустный рулет вместо iPhone 14.

Немке подсунули капустный рулет вместо iPhone 14 Фото: Bild

Для борьбы с мошенниками журналист Bild рекомендует вскрывать упаковку в присутствии курьера или сотрудника маркетплейса, а также делать фотографии полученного товара.

Напомним, ранее Фокус писал о женщине из Глазго, которая была обманута в одном из супермаркетов британской сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с солёной говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз".

Кроме того, мы рассказывали о директоре текстильной компании Джейсоне Гривзе из Блэкли, который был шокирован, когда развернул обертку шоколадного Санты и увидел внутри странный "сюрприз".