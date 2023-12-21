Собака приняла и воспитывает детенышей из стаи вымирающих африканский зверей (фото)

Смотрители зоопарка надеются, что со временем щенков удастся интегрировать в биологическую семью.

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Золотистый ретривер по кличке Кэсси приняла и воспитывает вместе со своими собственными щенками потомство африканских диких псов, находящихся под угрозой исчезновения. Об этой невероятной истории написало издание New York Post.

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Восемь зверьков с четко выраженными черными пятнами родились на прошлой неделе в зоопарке, который расположен примерно в 241 км к северу от Индианаполиса, что в США. К сожалению, их мать Блю и отец Морис отказались от них.

"Блю — неопытная мать, она не заботилась о своих щенках так, как ей полагалось бы. Морис последовал ее примеру", — рассказывают сотрудники зоопарка.

Кэсси со щенками привезли на следующий день после рождения африканских диких псов. И, на удивление, она приняла их и начала выхаживать, как собственных.

Щенки золотистого ретривера и африканские дикие псы Фото: instagram//potawatomizoo

"В течение первых четырех недель вскармливание сопровождалось трудностями и разочарованиями. Как это часто бывает, некоторые из них не выжили", — сообщили в зоопарке.

Щенки африканских диких собак Фото: instagram//potawatomizoo

Трех детенышей, которых таки удалось выходить, назвали Синим, Красным и Оранжевым. Они игривые, чрезвычайно любознательные и быстро растут. Смотрители надеются, что со временем их удастся интегрировать в биологическую семью.

Щенки африканских диких собак Фото: instagram//potawatomizoo

В дикой природе эти звери живут большими стаями с уникальной иерархией и вокализацией. Выживание их потомства зависит от всей стаи, ведь взрослые псы помогают кормить и воспитывать щенков.

Популяция вида сейчас насчитывает ориентировочно 5000 особей. Они находятся под угрозой вымирания из-за охоты браконьеров, болезней и ухудшения окружающей среды.

Напомним, ранее Фокус писал, как чрезвычайно редкая самка лемура неожиданно родила трех детенышей в австралийском парке дикой природы Алтина (Altina Wildlife Park), что в Новом Южном Уэльсе. Специалисты хотят изучить данные ДНК-тестирования, чтобы найти их отца, ведь не понимают, при каких обстоятельствах это могло произойти.

Кроме того, недавно мы рассказывали об ужасном поступке 55-летнего Энтони Беллмана из Флориды. Живодер замотал свою собаку Ксилу в черный пакет и выбросил в контейнер для мусора. Животное чудом выжило и вскоре благодаря вшитому микрочипу и вебкамерам "указало" местному шерифу на своего непорядочного хозяина.