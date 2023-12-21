Прямо перед алтарем: у отца невесты на свадьбе упали штаны (видео)

Фотограф успела сделать несколько снимков, а шокированные гости начали смеяться.

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У отца 36-летней невесты Сары Грундман-Коннорс из Нью-Джерси, что в США, упали штаны прямо перед алтарем. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

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"Всем моим невестам в 2024 году. Убедитесь, что тот, кто ведет вас к алтарю, носит подтяжки", — отметила она в описании к видео.

На записи показано, как 74-летний Леонард Грундман во время свадебной церемонии ведет свою дочь к алтарю, где ее ждут жених и священник. Неожиданно брюки отца спадают до щиколоток. Растерянный мужчина в белом нижнем белье быстро наклоняется, чтобы их поднять.

При этом фотограф успевает сделать несколько снимков, а шокированные гости начинают смеяться.

Сара говорит, что свадебная церемония состоялась в Эсбери-Парке еще в 2021 году, но опубликовать запись она решилась только сейчас.

Венчание молодой пары Фото: Pinterest

"Однажды видел, как такое же произошло с женихом", "Рефлексы фотографа на высоте", "Ага, фотограф хорошо знает свою работу", У меня отвисла челюсть", "Это стало веселым воспоминанием, над которым вы еще долго будете смеяться", "По крайней мере, у вас была свадьба, которую никто не забудет", — пишут пользователи сети в комментариях.

Этот ролик на момент публикации собрал почти 300 тысяч просмотров, а также множество лайков и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летнем тореадоре Хуане Ортеге, который шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии. После скандала женщина поехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".

Кроме того, в Китае невеста едва не задохнулась на глазах у родных и гостей из-за неудачной шутки во время церемонии. Кто-то бросил в ее комнату дымовую шашку. Инцидент произошел в городе Хозе, провинция Шаньдун.