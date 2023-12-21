Слон разгромил авто с туристами, чтобы забрать чипсы и картошку фри (видео)

Водитель пытался отъехать задним ходом, но зверь ударил головой в борт фургона и выбил окно своим бивнем.

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В национальном парке Яла, что на Шри-Ланке, огромный слон в поисках пищи набросился на фургон с туристами. Испуганные путешественники решили отдать животному чипсы и картошку фри, чтобы спастись и убежать. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

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На опубликованном видео показано, как слониха Нитра неожиданно вылезает из кустов и приближается к автомобилю путешественников из Австралии.

Водитель Касун Баснаяке отчаянно пытается отъехать задним ходом, но зверь ударяет головой в борт фургона и использует свой бивень, чтобы разбить окно.

Чтобы на время отвлечь внимание Нитры, мужчина выбросил из окна бутерброды и чипсы своего сына. После этого быстро включил первую передачу и убежал.

"Эти бутерброды и чипсы, вероятно, спасли нам жизнь", — говорит Касун Баснаяке.

Сообщается, что в результате этого курьезного инцидента никто не пострадал. Однако местные гиды предупреждают, что дорога к храму Калп, по которой ехали австралийские туристы, является ключевой локацией, где слоны подстерегают людей, чтобы украсть у них еду. Кроме того, там есть немало голодных леопардов, шакалов и крокодилов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как в заповеднике дикой природы "Кхао Анг Рю Най" в Таиланде взрослый слон перевернул пикап. Некоторые СМИ заявили, что в автомобиле могла быть еда, которая привлекла животное. Еще одной причиной могло стать то, что водитель не уступил дорогу слону, что могло спровоцировать его.

Кроме того, в Индии туристка поплатилась за то, что раздражала слона. Видео внезапного нападения животного на женщину в Twitter загрузила офицер лесной службы Индии Сусанта Нанда.