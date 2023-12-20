"Посмеялся и пошел спать": мужчина стал героем, отомстив шумному соседу на BMW

Некоторые пользователи соцсетей были в восторге от этой мести и похвалили мужчину за ловкое использование запасного ключа.

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Мужчине надоело, что его сосед, владеющий BMW, постоянно устраивает шумные ночные вечеринки, и он решил отомстить. Об этом пишет Daily Express.

Своей историей он поделился на популярном форуме Reddit.

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Мужчина решил устроить розыгрыш, опустив верх на новом кабриолете BMW с помощью запасного ключа. Ночью в районе начался сильный ливень, который залил салон авто.

Несколько пользователей Reddit были в восторге от такой мести и похвалили автора поста за ловкое использование запасного ключа.

"Предыстория такова: соседи регулярно устраивают вечеринки до двух часов ночи с воскресенья по понедельник, их гости паркуют свои машины на дороге так, что трудно объехать их, и они позволяют своим собакам гадить в общественных садах, не убирая за собой. Это все действительно раздражает", — писал мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Он также предположил, что сосед злоупотребляет алкоголем, так как часто видит его пошатывающимся на дороге по вечерам.

"Недавно он купил кабриолет BMW. Вчера вечером я вышел на улицу, чтобы донести мусор до конца дороги (для вывоза на следующий день), и увидел брелок на земле в конце нашей дороги рядом с соседским мусором. Я взглянул на его машину и увидел, что верх машины опущен. Поэтому я просто подтолкнул брелок ногой под мусорный бак и вернулся в дом.

Должно быть сосед вернулся пьяный и при этом он уронил ключи. Я посмеялся и пошел спать. Прошлой ночью пошел дождь. Сильный. Я вышел из дома до того, как сосед оказался на улице. Не могу дождаться, когда проверю запись с камеры наблюдения", — пишет мужчина.

Иллюстративное фото Фото: BMW

Пользователи форума оценили необычный способ мести наглому соседу.

"Видно, что эти люди живут в хорошем районе, мой приятель однажды устроил вечеринку, которая слишком затянулась в неблагополучном районе Ливерпуля, и люди запустили фейерверк в его почтовый ящик, lol", — написал один из пользователей

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