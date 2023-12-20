Слишком дорого: родители 15 лет обманывали дочь, чтобы она не ела их сладости

Девушка долго время считала, что сладости могут навредить ее здоровью, поэтому решила пройти тест, чтобы выяснить точный источник своих проблем.

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Женщина, которая в течение 15 лет считала, что у нее аллергия на орехи, потому что родители говорили ей об этом, была обескуражена, когда узнала, что причина была в том, что они не хотели делиться с ней шоколадом. Об этом она рассказала читателям популярного форума Reddit.

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Мать и отец 15 лет лгали своей дочери, чтобы она не ела их дорогие конфеты с орехом.

21-летняя девушка, которая держалась подальше от любых орехов, решила пройти тест, чтобы выяснить точный источник своих проблем. Получив результаты, она узнала, что у нее есть аллергия на некоторые продукты, включая креветки, огурцы, нут и карри. Однако она была крайне удивлена, когда она поняла, что орехов в этом списке нет.

"Я узнала, что мои родители лгали мне более 15 лет, говоря, что у меня аллергия на орехи", — написала девушка под никнеймом TrueOffMyChest.

Позже родители сказали, что они начали врать девочке, потому что ее мама любит подобные конфеты, а в их стране они дорогие.

Иллюстративное фото Фото: Соцсети

"Ложь вышла из-под контроля, и в итоге я стала избегать всех видов орехов всю свою жизнь. Я была лишена сотен рецептов, потому что мои мать и отец не хотели делиться со мной этим шоколадом. Он хоть вкусный? Я чувствую себя преданной и мне кажется, что я навсегда останусь обиженной на производителя. Может, мне просто попробовать его в экспозиционной терапии или еще где-нибудь? Я абсолютно уверена, что на этот раз он меня не убьет", — добавила она.

Многие пользователи форума были удивлены такому поступку со стороны родителей и поспешили выразить девушке свое сочувствие.

"Мне жаль, что это твои родители! Это невероятно эгоистично с их стороны. Надеюсь, это единственная ложь, которую они тебе сказали. Надеюсь, тебе понравится исследовать разные виды орехов!" — написал один из них.

Иллюстративное фото Фото: Medical News Today

Позже в комментариях девушка пояснила, что не держит зла на родителей и они вовсе "не монстры", ведь она "выросла в бедности".

"Я понимаю, что в те дни у моей мамы было всего понемногу! Она извинялась миллион раз, и я ее простила! Это стало для нас забавной историей", — сказала она.

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