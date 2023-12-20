Просто исчез с радаров: рыбак нашел деталь, которая поможет разгадать тайну рейса MH370

Кит Олвер утверждает, что обнаружил важнейший ключ к разгадке тайны пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines.

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77 летний рыбак из Австралии считает, что ему удалось поймать крыло пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines вскоре после того, как он исчез во время полета из Малайзии в Китай 8 марта 2014 года. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

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Кит Олвер утверждает, что обнаружил важнейший ключ к разгадке тайны пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Boeing 777 исчез во время полета из Малайзии в Китай 8 марта 2014 года с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту.

Несмотря на то, что с тех пор были найдены обломки самолета, обширные морские поиски так и не привели к обнаружению места его крушения. Однако 77-летний австралийский рыбак на пенсии Кит Олвер может знать, где следует искать последнее пристанище боинга.

Мужчина утверждает, что в сентябре или октябре 2014 года его глубоководный траулер выловил то, что оказалось крылом коммерческого самолета. По его словам, он находился в Южном океане, примерно в 55 км от побережья Южной Австралии.

"Это было чертовски большое крыло большого реактивного авиалайнера. Я сомневался в себе, искал выход из этой ситуации. Лучше бы я никогда не видел эту штуку… но вот она. Это было крыло самолета", — сказал Олвер в недавнем интервью газете The Sydney Morning Herald.

Пропавший рейс MH370 долгое время окутан тайными и загадками Фото: Wikipedia

В молодости Олвер имел лицензию пилота и летал на нескольких небольших самолетах. Он был уверен, что крыло, которое он вытащил из океана, не принадлежало небольшому частному самолету.

Джордж Карри, единственный оставшийся в живых член экипажа траулера, подтвердил догадки рыбака.

"Деталь была невероятно тяжелой и неуклюжей. Мужчина растянул сеть и порвал ее. "Улов" был слишком большим, чтобы его просто поместили на палубу. Как только я увидел его, я понял, что это такое. Очевидно, это было крыло или большая его часть от коммерческого самолета. Оно было белым и явно не принадлежало военному или маленькому самолету", — сказал он.

Рыбак может показать предполагаемое место крушения Фото: The Sydney Morning Herald

Олвер приказал своей команде разрезать сетку и освободить крыло, потратив целый день на то, чтобы вытащить его. Рыбак так хорошо запомнил место находки, поскольку это был его секретный маршрут для ловли рыбы. По его словам, он связался с Австралийским управлением безопасности на море (AMSA), как только вернулся в порт, и ему сказали, что, скорее всего, он зацепил контейнер, упавший с российского судна в этом районе. AMSA сообщило газете The Sydney Morning Herald, что не имеет никаких записей о контактах с Олвером.

Кстати, это уже не первый скандал на борту Ryanair. Не так давно капитан пассажирского самолета этой авиакомпании, следовавшего из Великобритании в Марокко, пожаловался на плохое самочувствие и сделал тревожное объявление пассажирам.

Кроме того, популярная американская авиакомпания Southwest Airlines разрешила туристам с лишним весом получить дополнительное место без доплат. Согласно официальной политике, пассажиры на борту самолета, чьи габариты "выступают" за подлокотник, имеют полное право занять и соседнее сиденье.